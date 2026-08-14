Si veus això a la cafetera d’un bar, pensa-t’ho abans de demanar un tallat; pot ser perillós
Les restes de llet enganxades a la llanceta de vapor poden ser un senyal d’una higiene deficient i afavorir la proliferació de microorganismes si no es neteja correctament
Per a moltes persones, començar el dia amb un cafè al bar és gairebé un ritual. Però si ets dels que acostumen a demanar cafè amb llet, tallat o cappuccino, hi ha un detall de la cafetera que pot donar pistes sobre les condicions d’higiene de l’establiment: la llanceta de vapor que s’utilitza per escalfar i emulsionar la llet.
Aquest tub entra directament en contacte amb la llet i, per això, s’ha de netejar després de cada ús. Si presenta restes seques, crostes o acumulacions visibles, és un indici que la higiene no s’està fent de manera adequada.
Un punt especialment delicat de la cafetera
Quan s’escalfa la llet, una petita quantitat pot quedar adherida a la superfície de la llanceta. Si aquests residus no s’eliminen immediatament, poden anar acumulant-se i quedar exposats durant hores a temperatura ambient.
Els aliments peribles, com la llet, poden afavorir el creixement de microorganismes quan es mantenen durant massa temps fora de les temperatures de conservació adequades. Les autoritats de seguretat alimentària recorden que els bacteris poden multiplicar-se especialment ràpidament entre aproximadament 4 i 60 graus.
Això no significa, però, que veure una llanceta bruta permeti afirmar que hi ha salmonel·la, E. coli o listeria. Per determinar la presència d’aquests microorganismes caldria una anàlisi microbiològica. Sí que és, en canvi, un senyal clar d’una neteja deficient d’una superfície que entra en contacte amb aliments.
Com s’ha de netejar correctament
La pràctica habitual consisteix a netejar la llanceta immediatament després d’utilitzar-la, abans que la llet s’assequi sobre el metall.
Primer s’ha de retirar qualsevol resta exterior amb un drap net i humit destinat a aquesta funció. Després, cal deixar sortir vapor durant uns segons per expulsar possibles restes que hagin quedat a l’interior del conducte.
La higiene dels equips que entren en contacte amb aliments és una de les mesures bàsiques per reduir possibles contaminacions. Les directrius de seguretat alimentària insisteixen que els equips i superfícies han de mantenir-se nets i sotmetre’s a procediments adequats de neteja i desinfecció.
No és només una qüestió d’aspecte
Una acumulació visible de llet resseca no només pot afectar el gust i l’olor del cafè, sinó que indica que el producte alimentari ha quedat en contacte amb una superfície durant més temps del recomanable.
Els bacteris responsables d’intoxicacions alimentàries poden trobar-se en diferents aliments, inclosos productes lactis contaminats, i alguns poden provocar quadres especialment greus en persones grans, embarassades, nadons o persones amb el sistema immunitari debilitat.
Per això, una llanceta plena de restes no permet diagnosticar un risc concret, però sí que hauria de fer desconfiar de les pràctiques de neteja de la màquina.
Un simple cop d’ull pot donar moltes pistes
Abans de demanar un cafè amb llet, observar l’estat general de la màquina pot ser útil. Una llanceta neta, sense llet seca acumulada i que es purga després de cada ús és un bon indicador que s’estan aplicant unes rutines bàsiques d’higiene.
En canvi, si el tub presenta capes visibles de llet enganxada o restes antigues, el problema no és que necessàriament el cafè provoqui una intoxicació, sinó que evidencia una manipulació menys curosa del que seria desitjable en un element que entra repetidament en contacte amb aliments.
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