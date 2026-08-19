Alerta amb aquest dolor al taló: podria ser més que una simple molèstia i acabar afectant la teva mobilitat
Els podòlegs alerten que un dolor persistent al taló pot amagar un esperó calcani
Els problemes als peus són més habituals del que sembla i poden acabar condicionant activitats tan quotidianes com caminar, treballar, fer esport o simplement estar molta estona dret. Dolor a la planta del peu, inflamació, sobrecàrregues, alteracions de la trepitjada o molèsties al taló són alguns dels trastorns que poden aparèixer al llarg de la vida.
En molts casos, aquestes molèsties poden ser puntuals i estar relacionades amb un excés d’activitat, l’ús de calçat inadequat o haver passat moltes hores dret. Però què passa quan el dolor al taló no desapareix, es repeteix cada dia o arriba a dificultar la nostra mobilitat?
És en aquests casos quan convé prestar-hi més atenció.
Dolor al taló: quan hauríem de començar a preocupar-nos?
Un dolor puntual després d’una llarga caminada o d’una jornada especialment intensa no té per què indicar un problema greu. Tanmateix, quan el dolor al taló és persistent, apareix de manera recurrent o augmenta progressivament, pot ser convenient consultar un professional.
Especialment, si el dolor dificulta caminar amb normalitat, obliga a modificar la manera de trepitjar o no millora amb repòs.
Una de les possibles causes és la fasciïtis plantar, però també pot existir un esperó calcani, un creixement ossi que apareix al calcani, l’os que forma el taló.
Precisament sobre aquest problema ha alertat l’Il·lustre Col·legi Oficial de Podologia de la Comunitat Valenciana (ICOPCV), que recorda que el dolor no sempre prové directament de l’esperó, sinó que sovint està relacionat amb la inflamació dels teixits que l’envolten.
Què és exactament un esperó calcani?
El podòleg Jorge Escoto, membre de la junta directiva de l’ICOPCV, explica que “l’esperó és un creixement ossi en forma d’espina que apareix generalment al calcani”, concretament a la zona on s’insereixen estructures com la fàscia plantar.
Això no significa, però, que totes les persones que tenen un esperó pateixin dolor.
Segons explica l’expert, aquest creixement ossi no sempre és el responsable directe de les molèsties, sinó que habitualment està relacionat amb una inflamació dels teixits del peu, especialment en pacients amb fasciïtis plantar.
És per això que davant d’un dolor persistent no n’hi ha prou amb saber si existeix o no un esperó: cal valorar també l’estat dels músculs, els tendons, la fàscia plantar i la manera com la persona trepitja.
Què provoca l’aparició d’un esperó calcani?
Segons els especialistes de l’ICOPCV, l’origen acostuma a estar relacionat amb una sobrecàrrega mecànica mantinguda durant molt de temps.
Entre els principals factors de risc de l’esperó calcani hi ha:
- Alteracions biomecàniques de la trepitjada
- Sobrepès
- Utilització de calçat inadequat
- Pràctica habitual d’esports d’alt impacte
- Escurçaments musculars
- Passar moltes hores dret
- Mantenir durant molt temps una mateixa posició estàtica
- No haver-se fet un estudi de la trepitjada abans de practicar determinats esports
“Quan la fàscia plantar està sotmesa a una tensió excessiva en la seva inserció al calcani, l’organisme respon generant aquest creixement ossi com a mecanisme d’adaptació”, explica Escoto.
Qui té més risc de patir-ne?
Els podòlegs assenyalen que hi ha determinats perfils que presenten una predisposició superior.
Entre aquests destaquen les dones d’entre 40 i 60 anys, les persones amb sobrepès, els esportistes que practiquen activitats d’impacte sense haver analitzat prèviament la seva trepitjada, les persones que treballen moltes hores dretes i els pacients que presenten alteracions biomecàniques o escurçaments musculars.
Per això, detectar possibles problemes abans que aparegui el dolor pot ser especialment important.
Què podem fer si ens fa mal el taló?
Quan apareix dolor al taló, els especialistes recomanen no ignorar-lo, especialment si les molèsties es mantenen durant diversos dies o dificulten les activitats quotidianes.
El tractament inicial d’un possible esperó calcani acostuma a tenir com a objectiu reduir el dolor i actuar sobre els teixits inflamats.
Entre les opcions que assenyala l’ICOPCV hi ha el repòs durant les fases inicials, l’aplicació de fred, els exercicis terapèutics, les plantilles personalitzades, la fisioteràpia, les infiltracions i les ones de xoc, sempre segons la valoració del professional.
També pot resultar útil realitzar un estudi biomecànic de la trepitjada, que permet analitzar com recolzem els peus quan caminem i detectar alteracions com el peu pla o el peu buit.
A partir dels resultats, el podòleg pot plantejar tractaments adaptats a cada pacient.
Quan cal consultar un podòleg?
La recomanació és especialment clara quan el dolor al taló no desapareix, reapareix constantment o comença a limitar la mobilitat.
Un podòleg pot determinar si el problema està relacionat amb un esperó calcani, una fasciïtis plantar, una alteració biomecànica o una altra lesió.
També cal estar alerta si el dolor empitjora, si obliga a canviar la manera de caminar o si les mesures inicials no aconsegueixen millorar les molèsties.
En els casos d’esperó calcani persistent, la cirurgia pot arribar a plantejar-se, tot i que és una opció reservada als pacients que no responen als tractaments conservadors.
“En casos persistents, després d’un període d’entre 6 i 12 mesos sense millora, es valora l’opció quirúrgica”
Per això, els especialistes insisteixen a actuar abans que el problema es cronifiqui.
“El peu és la base de la nostra mobilitat. Detectar a temps qualsevol alteració i acudir al podòleg pot evitar problemes més greus i tractaments més llargs”, subratlla l’expert de l’ICOPCV.
Un simple dolor de taló pot quedar en una molèstia passatgera, però quan persisteix, interfereix en el dia a dia o va a més, ignorar-lo pot acabar convertint un problema inicialment senzill en una lesió més difícil de tractar.
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