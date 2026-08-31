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Què és la congelació d’òvuls?, la cobreix la sanitat pública?, quant costa?: Preguntes i respostes sobre una de les tècniques més sol·licitades
La selecció espanyola de futbol finançarà la congelació d’òvuls de les seves jugadores mitjançant l’acord amb una clínica de fertilitat
Un assaig clínic avalua l’eficàcia de PKB171, un gel per millorar la fertilitat masculina i afavorir l’embaràs natural
El retard de la maternitat empeny cada vegada més dones a congelar òvuls: un 1.300% més a Espanya
Nieves Salinas
La selecció espanyola de futbol finançarà la congelació d’òvuls de les seves jugadores. Alexia Putellas, dues vegades Pilota d’Or i exjugadora del FC Barcelona ho va plantejar a la federació i l'RFEF ha respost: està liquidant un acord amb una clínica de fertilitat per sufragar tractaments de preservació d’òvuls a les seves jugadores.
Segons publica el diari El País, el problema que vol resoldre la federació és estructural: l’etapa de màxima exigència esportiva coincideix exactament amb els anys de més fertilitat. Moltes futbolistes retarden la maternitat i, quan la decideixen, arriben tard.
A Espanya, un estudi recent de Dexeus Dona ha constatat un descens en l’edat mitjana de les dones que congelen òvuls per preservar la seva fertilitat, que ha passat dels 38 als 35 anys. Però, què és la congelació d’òvuls?, es finança el tractament a la sanitat pública?, quant costa?... Aquestes són algunes de les respostes a qüestions que preocupen les dones en un país on la congelació d’òvuls s’ha disparat en l’última dècada.
Què és la preservació de la fertilitat?
La preservació de la fertilitat, avalada per la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF), és un conjunt de tècniques mèdiques que permeten conservar òvuls, espermatozoides o teixit reproductor per aconseguir un embaràs en el futur
Què és la congelació d’òvuls?
La congelació d’ òvuls (o vitrificació d’ovòcits) és un procediment mèdic que permet extreure, congelar i emmagatzemar els òvuls no fecundats d’una dona per preservar la seva fertilitat i utilitzar-los en el futur. És un mètode de congelació ultraràpid que evita la formació de vidres de gel a l’interior de les cèl·lules i el mal cel·lular que aquests produeixen. Permet conservar els òvuls amb la mateixa qualitat biològica que tenien en el moment de la congelació, idealment abans dels 35 anys, quan la quantitat i qualitat dels òvuls comencen a disminuir.
Són moltes les dones que congelen òvuls?
Les dones espanyoles que congelen òvuls amb l’objectiu de retardar la seva maternitat s’han disparat en un 1.300% entre 2010 –any en què la Societat Espanyola de Fertilitat fa el primer registre de criopreservació– i 2022.
Quines són les taxes d’èxit?
Les dades referents a la preservació de la fertilitat presentades per la SEF el 2025, relatius al 2023, parlen d’una taxa d’embaràs clínic del 63% en dones que van preservar la fertilitat per un motiu mèdic o social. Aquesta taxa és un 26% superior a la de l’any 2022, cosa que indica una millora de la pràctica en la tècnica –que va començar el 2010– i es preveu que la taxa d’èxit continuï creixent a mesura que les pacients utilitzin òvuls vitrificats més recentment.
Hi ha algun límit legal d’edat per congelar òvuls?
Segons expliquen des de clíniques com Dexeus fertility, legalment no hi ha un límit d’edat establert. No obstant, després dels 40 anys es desaconsella. Es recomana fer-ho abans dels 35 anys per augmentar les possibilitats d’aconseguir un embaràs i el naixement d’un nadó sa en el futur, ja que els òvuls perden qualitat amb el pas dels anys.
És necessari obtenir un mínim d’òvuls per congelar?
Depèn de l’edat en què es faci el tractament. A menor edat, la quantitat serà menor, perquè la qualitat és el més important i va associada a l’edat de l’ovari. De mitjana es recomana entre 10-15 ovòcits madurs vitrificats.
Finança la sanitat pública el tractament?
A Espanya, la congelació d’òvuls en la sanitat pública està subjecta a restriccions molt específiques. El 2014, la sanitat pública va introduir a la seva cartera de serveis la congelació d’ òvuls però només per qüestions mèdiques. Per exemple, en el cas de dones que corren el risc de perdre la seva fertilitat per tractaments oncològics, endometriosi o problemes hereditaris. Amb excepcions: el 2024 Galícia va avançar que les dones de 30 a 35 anys i sense patologies que afectin la seva fertilitat podrien congelar òvuls en la sanitat pública. La mesura es va implantar gradualment: el 2026, de 34 a 35 anys; el 2027, s’ampliarà a les de 32 i 33; i el 2028, estarà ja disponible per a les de 30 i 31 anys.
I si no el cobreix la sanitat pública?
Congelar òvuls de manera electiva (és a dir, per una decisió personal de la dona amb l’objectiu de retardar la seva maternitat i no per problemes de salut) a Espanya només és possible en la sanitat privada, a diferència de països com França, que l’ofereixen dins de la seva cartera de serveis.
Quant costa el tractament?
Tot i que les tarifes no són fixes, el tractament de congelació o vitrificació d’òvuls a Espanya costa entre 2.000 i 4.000 euros per cicle complet. Inclou, visites mèdiques, ecografies i anàlisis hormonals; istimulació ovàrica: controls mèdics durant el procés amb hormones; punció ovàrica: la cirurgia menor per extreure’n els òvuls (sol incloure sedació) i vitrificació i custòdia: el procés de congelació ràpida i l’emmagatzemament del primer any.
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