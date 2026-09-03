Alerta amb la falta de vitamina D: aquests símptomes poden indicar que el teu cos no en té prou
El dèficit pot debilitar ossos i músculs, però prendre’n massa també pot ser perjudicial
La vitamina D és molt més important del que pot semblar. Tot i que tradicionalment es parla d’una vitamina, la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició (SEEN) explica que funciona més aviat com una prohormona: es produeix principalment a la pell després de l’exposició a la llum solar i posteriorment es transforma al fetge i als ronyons fins a adquirir la seva forma activa.
La seva funció és essencial per mantenir un organisme saludable. Ajuda a absorbir el calci, participa en la correcta mineralització dels ossos, contribueix al funcionament dels músculs, permet que els nervis transmetin senyals correctament i també intervé en el funcionament del sistema immunitari.
Per això, tenir un dèficit de vitamina D durant molt de temps pot acabar passant factura.
Com podem aconseguir vitamina D?
La principal font és la llum solar. La pell és capaç de fabricar vitamina D quan rep radiació ultraviolada, tot i que la quantitat que produïm varia en funció de factors com l’època de l’any, l’hora del dia, la latitud, l’edat o el color de la pell.
També en podem obtenir a través de l’alimentació, encara que són relativament pocs els aliments que en contenen quantitats significatives.
Entre les principals fonts alimentàries hi ha els peixos grassos, especialment el salmó, les sardines i la cavalla, així com els ous, el fetge i alguns aliments enriquits, com determinats productes lactis.
Quan l’alimentació i l’exposició solar no són suficients, un professional sanitari pot valorar si és necessari recórrer a suplements de vitamina D.
Com saber si tenim un nivell correcte?
No ho podem saber simplement mirant-nos al mirall ni pels símptomes. La manera habitual de valorar les reserves de vitamina D és mitjançant una analítica de sang que mesura la concentració de 25-hidroxivitamina D [25(OH)D].
Aquí cal tenir en compte que no totes les organitzacions utilitzen exactament els mateixos llindars.
La SEEN assenyala com a referència general valors òptims superiors als 30 ng/ml, considera deficiència els valors inferiors a 10 ng/ml i insuficiència els situats entre 10 i 20 ng/ml.
En canvi, l’Office of Dietary Supplements dels National Institutes of Health (NIH) dels Estats Units assenyala que concentracions de 20 ng/ml o més són suficients per a la majoria de persones, mentre que per sota de 12 ng/ml augmenta el risc de dèficit.
Això explica per què la interpretació d’una analítica s’ha de fer tenint en compte l’edat, l’estat de salut i els criteris clínics del professional.
Cada quant ens hauríem de revisar la vitamina D?
No és necessari que tothom es faci una analítica de vitamina D cada any.
De fet, les recomanacions actuals no avalen de manera generalitzada el cribratge rutinari en persones sanes sense símptomes ni factors de risc. El control té més sentit quan existeixen signes compatibles amb dèficit o determinades circumstàncies que augmenten el risc.
La SEEN recomana prestar especial atenció a persones amb malalties renals o hepàtiques, hiperparatiroïdisme, problemes de malabsorció intestinal, patologies o cirurgies digestives, persones amb una exposició solar insuficient, alguns pacients que prenen determinats medicaments, dones embarassades o en període de lactància i persones grans institucionalitzades.
Si ja s’ha diagnosticat una deficiència i s’ha iniciat un tractament, és el professional sanitari qui ha d’indicar quan convé repetir l’analítica per comprovar l’evolució.
Quins símptomes poden indicar falta de vitamina D?
Un dels problemes és que un nivell baix de vitamina D no sempre provoca símptomes evidents.
Quan la deficiència és important o prolongada, però, poden aparèixer dolor ossi, debilitat muscular, disminució dels nivells de calci en sang i una major fragilitat dels ossos. La SEEN assenyala especialment el dolor a la pelvis, la columna vertebral i les costelles com a possibles signes d’alerta.
També es pot produir una disminució de la força muscular que afavoreixi les caigudes i fractures, especialment entre les persones grans.
Què passa si la falta de vitamina D es manté durant molt de temps?
Les conseqüències poden ser importants.
Una deficiència prolongada pot provocar raquitisme en els infants, una alteració de la mineralització dels ossos durant el creixement, i osteomalàcia en els adults, que també implica una mineralització deficient de l’os.
A més, nivells baixos poden contribuir al desenvolupament d’osteopènia i osteoporosis, fet que augmenta el risc de fractures.
Per això, la manca de vitamina D no s’hauria de banalitzar, sobretot en persones amb factors de risc.
Què hem de prendre per recuperar els nivells?
Abans de comprar suplements pel nostre compte, convé saber si realment existeix una deficiència.
Quan el dèficit està confirmat, la SEEN indica que es poden utilitzar preparats farmacològics com el colecalciferol o el calcifediol, però insisteix que el tipus, la dosi i la durada del tractament s’han de consultar prèviament amb el metge.
És a dir: més vitamina D no significa necessàriament més salut.
Per a moltes persones, una alimentació equilibrada, una exposició solar prudent i els aliments rics o enriquits amb vitamina D poden contribuir a mantenir nivells adequats. Els suplements s’han de valorar especialment quan existeix dèficit, risc elevat o una indicació mèdica concreta.
I si tenim massa vitamina D? També pot ser perillós
Sí. La vitamina D en excés pot ser tòxica, especialment quan s’han pres dosis massa elevades de suplements durant un període prolongat.
Els NIH assenyalen que els nivells molt elevats de vitamina D poden provocar una acumulació excessiva de calci a la sang, coneguda com a hipercalcèmia. Entre els símptomes hi pot haver nàusees, vòmits, debilitat muscular, pèrdua de gana, deshidratació, set excessiva i augment de la micció.
En casos greus, l’excés pot provocar càlculs renals, lesions als ronyons, insuficiència renal, calcificacions dels teixits i alteracions del ritme cardíac.
El risc de toxicitat prové gairebé sempre d’un consum excessiu de suplements de vitamina D, i no de prendre el sol o de consumir aliments que en contenen.
Què diuen els experts?
La Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició, formada per especialistes en endocrinologia, nutrició i metabolisme, insisteix en la necessitat d’identificar correctament els casos de dèficit i individualitzar el tractament.
Per la seva banda, els National Institutes of Health (NIH) recorden que la vitamina D és necessària per als ossos, els músculs, els nervis i el sistema immunitari, però també adverteixen que prendre dosis elevades sense control pot ser perjudicial.
Per tant, ni quedar-se curt ni excedir-se. Davant de dolor ossi, debilitat muscular, fractures, factors de risc o sospita de dèficit de vitamina D, una analítica i la valoració d’un professional sanitari són la manera més fiable de saber si realment necessitem corregir-ne els nivells.
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