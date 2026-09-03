Com tornar a una alimentació saludable al setembre: consells per recuperar la rutina després de l'estiu
La nutricionista Marta Mercadal recomana recuperar els hàbits de manera progressiva després de l’estiu i alerta contra les solucions ràpides per perdre pes
L’arribada del setembre acostuma a anar acompanyada de nous propòsits. Després de setmanes amb horaris diferents, àpats fora de casa i una rutina més relaxada, moltes persones es plantegen recuperar hàbits saludables. Tot i això, els experts adverteixen que la tornada a la normalitat no hauria de passar per dietes restrictives ni per plans de desintoxicació.
La nutricionista i dietista Marta Mercadal defensa que és normal notar canvis després de les vacances, però recorda que això no implica haver de recórrer a dietes “detox” ni compensar excessos alimentaris.
Segons l’especialista, el cos ja disposa dels seus propis mecanismes per eliminar substàncies de rebuig gràcies a l’acció del fetge i dels ronyons. Per aquest motiu, considera més eficaç recuperar una alimentació variada, suficient i equilibrada que no pas buscar fórmules miraculoses.
L’objectiu no ha de ser la bàscula
Mercadal recomana canviar el focus i evitar que el pes sigui l’única preocupació després de l’estiu. En lloc de fixar-se una xifra concreta a la bàscula, proposa plantejar-se objectius relacionats amb els hàbits quotidians.
Cuinar més a casa, reprendre l’activitat física, sentir-se amb més energia o planificar millor els àpats són algunes de les fites que considera més útils i sostenibles a llarg termini.
La nutricionista recorda que moltes persones senten la necessitat de recuperar immediatament el pes anterior a les vacances, però assegura que és més beneficiós centrar-se en canvis d’hàbits que es puguin mantenir en el temps.
Petits canvis que poden marcar la diferència
Entre les mesures que poden ajudar a recuperar la rutina, Mercadal destaca:
- Caminar uns 30 minuts cada dia.
- Tornar a entrenar dues o tres vegades per setmana.
- Menjar fruita diàriament.
- Incrementar el consum de verdures.
- Beure més aigua al llarg del dia.
L’especialista insisteix que no cal intentar canviar-ho tot de cop. Considera més efectiu introduir petits canvis progressius que siguin realistes i assumibles.
Els sucs ‘detox’ no són necessaris
La nutricionista també desaconsella recórrer a sucs verds o preparats “detox” per augmentar el consum de fruites i verdures. Segons explica, hi ha moltes alternatives més senzilles i equilibrades per incorporar aquests aliments a la dieta.
Entre les opcions que recomana hi ha les amanides, els gaspatxos, les cremes fredes, les verdures saltejades, les elaboracions al forn o les salses vegetals.
Mercadal conclou que la millor estratègia per recuperar una alimentació saludable després de l’estiu és tornar gradualment als bons hàbits, sense pressions ni mesures extremes, i prioritzant canvis que es puguin mantenir durant tot l’any.
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