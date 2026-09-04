Aquests són els 10 aliments que ajuden a mantenir la pell jove i a retardar les arrugues
La dieta no pot evitar per si sola l’envelliment de la pell, però alguns aliments aporten nutrients que contribueixen a mantenir el col·lagen, l’elasticitat i una bona hidratació
El pas del temps és inevitable i les arrugues formen part del procés natural d’envelliment de la pell. La seva aparició pot començar a notar-se al voltant dels 30 anys, tot i que l’edat varia molt segons factors com la genètica, l’exposició solar, el tabac, l’alimentació i els gestos facials repetitius.
Més enllà de les cremes i els tractaments cosmètics, la dieta també pot tenir un paper important. Cap aliment pot impedir que apareguin les arrugues, però una alimentació equilibrada pot proporcionar nutrients necessaris per conservar la pell en bones condicions.
El sucre, un dels grans enemics de la pell
Un dels aspectes que els especialistes recomanen controlar és el consum excessiu de sucre. El nutricionista Carlos Gracia Laguna, de Viamed Montecanal, assenyala que aquest excés pot afavorir la glicació, un procés que afecta proteïnes com el col·lagen i l’elastina.
Aquestes dues proteïnes són essencials per mantenir la fermesa i l’elasticitat de la pell. Per això, reduir els sucres afegits, especialment els presents en productes ultraprocessats, brioixeria i determinats refrescos, pot formar part d'una estratègia global de cura de la pell.
Els 10 aliments que poden ajudar a cuidar la pell
La clau no és buscar un únic «superaliment», sinó mantenir una dieta variada que aporti antioxidants, vitamines i greixos saludables.
1. Cítrics
Taronges, mandarines, llimones i altres cítrics són especialment interessants per la seva aportació de vitamina C, un nutrient que contribueix a la formació normal de col·lagen i que també té funció antioxidant.
2. Fruits vermells
Maduixes, nabius, gerds i altres fruits vermells aporten diferents compostos antioxidants, que ajuden a protegir les cèl·lules davant del dany oxidatiu.
3. Verdures de fulla verda
Els espinacs, la col arrissada o altres verdures verdes proporcionen vitamines i compostos antioxidants que formen part d'una alimentació beneficiosa per a la salut de la pell.
4. Peix blau
El salmó, la sardina, el verat o altres peixos grassos són fonts d’àcids grassos omega-3, nutrients importants dins d’una alimentació equilibrada.
5. Nous i llavors
Les nous i determinades llavors aporten greixos insaturats, vitamina E i altres nutrients que poden contribuir al manteniment d’una dieta saludable per a la pell.
6. Oli d’oliva
L’oli d’oliva verge extra és una font de greixos monoinsaturats i compostos antioxidants i és un dels aliments característics de la dieta mediterrània.
7. Alvocat
L’alvocat destaca pel seu contingut en greixos saludables, a més de proporcionar vitamina E i altres micronutrients.
8. Tomàquet
El tomàquet conté licopè, un carotenoide amb activitat antioxidant. Incorporar-lo habitualment a la dieta és una altra manera d’augmentar la presència de vegetals i compostos protectors.
9. Pastanaga i moniato
Tots dos aliments són rics en betacarotè, un pigment vegetal que l’organisme pot convertir en vitamina A, nutrient que contribueix al manteniment de la pell.
10. Te verd
El te verd és ric en catequines, compostos amb activitat antioxidant que han estat estudiats pel seu possible paper en la protecció cel·lular.
Quins aliments convé limitar?
Tan important com afegir aliments saludables és evitar que la dieta es basi en productes que aporten poca qualitat nutricional. Els experts recomanen especialment moderar els sucres afegits, la brioixeria, el menjar ràpid, l’alcohol i les carns processades.
No es tracta, però, d’eliminar aliments de manera puntual, sinó de prioritzar una alimentació basada en fruites, verdures, llegums, cereals integrals, fruits secs, peix i greixos saludables.
La protecció solar és encara més important
L’alimentació és només una peça del trencaclosques. Un dels factors externs que més contribueixen a l’envelliment prematur de la pell és l’exposició a la radiació ultraviolada.
Per això, utilitzar protecció solar de manera habitual, també quan el cel està ennuvolat, és una de les mesures més importants per prevenir el fotoenvelliment.
També és recomanable no fumar, ja que el tabac està relacionat amb l’envelliment prematur de la pell, mantenir una hidratació adequada i procurar dormir prou.
Dormir i fer exercici també compta
El descans nocturn i l’activitat física formen part d’uns hàbits saludables que poden beneficiar l’organisme en conjunt i, indirectament, també la pell.
Dormir prou, fer exercici de manera regular i mantenir una alimentació equilibrada ofereix una estratègia molt més efectiva que confiar en un únic aliment o en un producte amb suposats efectes «miraculosos».
En definitiva, no existeix una dieta capaç d’aturar les arrugues, però sí una sèrie d’hàbits que poden ajudar a conservar durant més temps una pell saludable. I, en aquest sentit, començar a cuidar-la abans que apareguin els primers signes d’envelliment és més útil que intentar corregir-los quan ja són visibles.
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