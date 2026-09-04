La calor extrema pot col·lapsar el teu cos: no només provoca cops de calor, també pot afectar el cor i els ronyons
Els experts alerten que les altes temperatures poden desencadenar problemes greus fins i tot abans que aparegui un cop de calor
Quan arriba un episodi de calor extrema, la majoria de persones pensa de seguida en el cop de calor, la deshidratació o, en els casos més greus, en un possible infart. Però les conseqüències de les altes temperatures poden anar molt més enllà.
La calor intensa pot alterar el funcionament de diferents òrgans i provocar una cadena de reaccions que afecti especialment el cor, els ronyons i la pressió arterial. I el risc és encara més alt en persones grans, pacients amb malalties cròniques o persones que no s’hidraten correctament.
Què li passa al cos quan fa molta calor?
Quan la temperatura ambiental puja molt, el cos intenta refredar-se. Una de les principals respostes és la vasodilatació, és a dir, l’eixamplament dels vasos sanguinis perquè la calor es pugui dissipar.
Aquest mecanisme, però, pot provocar una baixada de la pressió arterial. Si, a més, la persona ha perdut líquids a través de la suor i no s’ha hidratat prou, el risc de deshidratació augmenta.
A partir d’aquí pot començar un cercle perillós: baixa la pressió, arriba menys sang als òrgans i els ronyons poden tenir dificultats per filtrar-la correctament.
Borja Quiroga, nefròleg de l’Hospital Universitari La Princesa de Madrid i coordinador del grup de Medicina Cardiorenal, explica que el cor i els ronyons estan estretament connectats a través dels vasos sanguinis i que el bon funcionament d’un depèn en bona part de l’altre.
Quan el ronyó no rep la sang amb una pressió suficient, pot perdre capacitat de filtració. Si aquesta situació es manté, es pot arribar a produir una insuficiència renal aguda.
La calor també pot afavorir problemes cardíacs
Les onades de calor obliguen el cor a treballar més per ajudar l’organisme a mantenir una temperatura adequada. Això pot ser especialment problemàtic en persones que ja pateixen malalties cardiovasculars.
La baixada de la pressió arterial, la deshidratació i l’esforç extra que ha de fer el cor poden afavorir marejos, desmais, arrítmies i, en determinats pacients vulnerables, complicacions cardiovasculars greus.
A més, si arriba menys sang als òrgans es pot produir isquèmia, és a dir, una disminució o interrupció temporal del reg sanguini i de l’oxigenació dels teixits.
Per això, els experts insisteixen que la calor extrema no és només una qüestió d’incomoditat: pot convertir-se en un problema seriós de salut cardiovascular i renal.
Els ronyons, uns dels grans perjudicats
Els ronyons necessiten una pressió sanguínia mínima per poder filtrar la sang i eliminar residus de l’organisme.
Quan hi ha una forta deshidratació, el volum de sang disminueix i els ronyons poden deixar de funcionar correctament.
Un dels senyals més clars és orinar molt menys del normal o passar moltes hores sense orinar. També poden aparèixer sensació intensa de set, debilitat, mareig o inestabilitat.
Segons Quiroga, si la situació s’allarga, el ronyó pot ser incapaç de mantenir l’equilibri necessari i produir-se una fallada de l’òrgan.
Qui té més risc durant una onada de calor?
No totes les persones tenen la mateixa capacitat per adaptar-se a les temperatures extremes.
Els grups més vulnerables són:
- persones grans
- pacients amb malaltia renal
- persones amb problemes cardíacs
- pacients amb hipertensió
- persones que prenen determinats medicaments
- persones que fan esport o treballen a l’aire lliure
- infants i persones dependents
En les persones grans, a més, el mecanisme de la set pot perdre eficàcia amb l’edat. Això significa que poden estar deshidratades sense tenir una sensació clara de set.
Els senyals d’alerta que no s’han d’ignorar
Els experts recomanen prestar atenció a qualsevol canvi sobtat durant un episodi de calor intensa.
Alguns dels senyals més importants són mareig, debilitat extrema, sensació d’inestabilitat, molta set, confusió, mal de cap intens, disminució clara de l’orina o una baixada de la pressió arterial.
Quiroga assenyala que, de manera general, una pressió arterial sistòlica per sota dels 100 mm Hg pot ser un senyal d’alerta, sempre tenint en compte quins són els valors habituals de cada persona.
Si apareixen símptomes intensos, dolor al pit, dificultat per respirar, desmais, confusió o pèrdua de consciència, cal buscar atenció mèdica urgent.
Com evitar que la calor afecti el cor i els ronyons?
Els especialistes recomanen beure aigua de manera regular, fins i tot abans de tenir set, especialment en persones grans.
També és important evitar l’activitat física intensa durant les hores centrals del dia, buscar espais frescos o climatitzats, utilitzar roba lleugera i evitar l’exposició directa al sol durant massa estona.
Les persones amb malalties cròniques han d’extremar les precaucions i seguir les indicacions del seu metge, sobretot si prenen medicaments que poden influir en la pressió arterial, l’eliminació de líquids o la funció renal.
També convé evitar un consum excessiu d’alcohol i vigilar les activitats que afavoreixin una pèrdua important de líquids.
No cal esperar a tenir un cop de calor
Un dels principals errors és pensar que la calor extrema només és perillosa quan apareix un cop de calor.
Abans d’arribar a aquest punt, l’organisme ja pot estar patint canvis importants en la pressió arterial, en la circulació sanguínia i en la funció dels ronyons i del cor.
Per això, els experts insisteixen que davant d’una onada de calor cal protegir-se des del primer moment, mantenir una bona hidratació i vigilar qualsevol senyal inhabitual.
La calor pot començar afectant el cos de manera silenciosa. I quan apareixen els primers símptomes, l’organisme ja pot estar fent un esforç important per mantenir-se en equilibri.
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