Alerta: Els quatre peixos que convé evitar per l’alt contingut en mercuri, segons l’AESAN
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària alerta dels riscos d’aquest metall pesant, especialment en embarassades i infants
Els nutricionistes recomanen consumir entre tres i quatre racions de peix a la setmana pels seus nombrosos beneficis per a la salut. És una font destacada d’omega-3, un nutrient essencial per al funcionament del cervell i la salut de la retina, a més d’aportar vitamines i minerals indispensables per a l’organisme.
El consum habitual de peix també contribueix a protegir el sistema cardiovascular, afavoreix el desenvolupament muscular i té propietats antiinflamatòries. Tot i això, no totes les espècies són igualment recomanables.
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) adverteix que alguns peixos acumulen quantitats elevades de mercuri, un metall pesant que pot resultar perjudicial per a la salut si s’ingereix de manera freqüent.
Per què alguns peixos acumulen més mercuri?
El mercuri arriba als mars i oceans a través de la contaminació ambiental i acaba incorporant-se a la cadena alimentària marina. Com més amunt es troba una espècie dins aquesta cadena, més probabilitats té d’acumular grans quantitats d’aquest contaminant.
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el consum de peix i marisc contaminat és la principal via d’exposició humana al mercuri.
Aquest metall s’elimina molt lentament de l’organisme i pot acumular-se en òrgans com el cervell, el fetge i els ronyons. La forma més preocupant és el metilmercuri, que entra al cos principalment a través de l’alimentació.
Els grups més vulnerables
L’exposició al metilmercuri preocupa especialment en determinades etapes de la vida. Les persones més sensibles als seus efectes són:
- Les dones embarassades.
- Les dones que poden quedar embarassades.
- Les mares lactants.
- Els infants de curta edat.
L’OMS alerta que l’exposició durant l’embaràs pot afectar el desenvolupament neurològic del fetus i tenir conseqüències sobre la memòria, la concentració, el llenguatge o les habilitats motores dels infants.
Els quatre peixos amb més mercuri
Per aquest motiu, l’AESAN recomana que els grups vulnerables evitin completament el consum de les espècies següents:
- Peix espasa
- Emperador
- Tonyina vermella
- Lluç de riu
Pel que fa a la població general, l’organisme recomana limitar-ne el consum a una ració setmanal. En el cas dels nens i adolescents d’entre 10 i 14 anys, el consum no hauria de superar aproximadament els 120 grams mensuals.
Alternatives amb baix contingut de mercuri
L’AESAN recorda que existeixen moltes espècies amb nivells baixos de mercuri que permeten gaudir dels beneficis nutricionals del peix sense incrementar el risc d’exposició a aquest contaminant.
Entre les opcions recomanades destaquen:
- Seitó
- Sardina
- Bacallà
- Lluç
- Llobarro
- Llenguado
- Salmó
- Calamar petit
- Bacalladilla
Un aliment saludable amb algunes excepcions
Les autoritats sanitàries insisteixen que el peix continua sent un aliment fonamental dins d’una dieta equilibrada. De fet, diversos estudis associen el seu consum habitual amb un menor risc de malalties cardiovasculars i amb beneficis en el desenvolupament neurològic dels infants.
Per això, la recomanació no és deixar de menjar peix, sinó escollir adequadament les espècies, especialment en el cas de les embarassades i dels nens petits, per minimitzar l’exposició al mercuri sense renunciar als avantatges nutricionals que aporta aquest aliment.
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