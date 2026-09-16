Ètica professional
Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: "Si es demostra intrusisme en el 'cas Andic', es pot denunciar per la via penal"
"És un perill per a la salut pública, com ho seria exercir de cirurgià sense ser-ho"
"Un psicòleg mai no posaria en risc un pacient ni li diria que s’ha de posar a la vora d’un precipici"
Fidel Masreal
La màxima responsable dels psicòlegs de Catalunya, Dolors Liria, adverteix que, si la suposada terapeuta dels Andic ha actuat amb intrusisme, es podria enfrontar a un procés penal. Liria explica a EL PERIÓDICO que les suposades teràpies practicades són un problema de salut pública i considera que aquest cas pot ser exemplaritzant per demanar a la ciutadania que contracti només professionals acreditats.
-En relació amb la pràctica professional de la suposada terapeuta dels Andic, Julia Lüderwaldt, el Col·legi que vostè presideix ha obert una investigació sobre aquesta dona, que no està titulada a Catalunya. Aquesta investigació acabarà en alguna acció?
-Hi haurà accions en funció del que puguem obtenir. Ara disposem de la informació que apareix als mitjans de comunicació, que no és del tot concloent. A mesura que es disposi d’informació provada, si considerem que s’ha incorregut en una mala praxi -si és que ella és professional- o en un cas d’intrusisme, prendrem les mesures que considerem oportunes.
Insisteixo davant la ciutadania en la importància de demanar ajuda professional a un psicòleg o una psicòloga col·legiats
-Quines mesures es poden prendre davant d’un cas d’intrusisme?
-Si és un cas de mala praxi d’una professional col·legiada, passaria per la comissió deontològica. Insisteixo davant la ciutadania en la importància de demanar ajuda professional a un psicòleg o una psicòloga col·legiats. Tenim comissions per valorar casos de possible mala praxi, i el Col·legi pot sancionar o fins i tot inhabilitar. Si és un cas d’intrusisme, es pot denunciar la persona.
-Es pot actuar per la via civil?
-Penal.
-Sobre la suposada teràpia de confrontació aplicada per aquesta dona als Andic, quina validesa psicològica té?
-Com a teràpia, no existeix. La confrontació es pot utilitzar en un procés psicoterapèutic, però mai no consistiria en els fets descrits en aquest cas. Un psicòleg o una psicòloga mai no posaria en risc la seguretat d’un pacient ni li diria que s’ha de posar a la vora d’un precipici. Si ha estat així, no respon a cap mena d’abordatge de cap orientació psicològica. Aprofito per aclarir que han aparegut denominacions com ara psicoanalista o psicòloga familiar... i res del que s’ha descrit no correspon a una pràctica psicoanalítica, ni de teràpia familiar, ni a cap abordatge psicoterapèutic amb aval científic.
-Quin impacte exemplaritzant pot tenir un cas així per subratllar el paper dels professionals titulats?
-Tant de bo no s’hagués produït, però la notícia ens serveix per alertar la població de la importància de demanar ajuda a professionals degudament titulats, col·legiats i que ofereixen una garantia d’atenció a les persones. Quan busques un psicòleg, tenim un directori al Col·legi en què tots estan col·legiats i han presentat el títol.
Res del que s’ha descrit no correspon a una pràctica psicoanalítica, ni de teràpia familiar, ni a cap abordatge psicoterapèutic amb aval científic
-Entenc que els professionals queden perplexos davant d’aquesta mena de "teràpies", i més encara quan s’apliquen a persones amb un alt poder adquisitiu...
-No és la primera vegada que proliferen perfils que incorren en intrusisme. El que sí que passa és que ens deixa preocupats. La salut mental de les persones és un tema molt delicat. Situacions com aquestes són un problema de salut pública i ens preocupen per les conseqüències que tenen per a la població. Demanar ajuda a algú no qualificat i sense els requisits legals per fer una feina tan important és un perill per a la salut pública, com ho seria exercir de cirurgià sense ser-ho.
-Sobretot si es va posar una persona en situació de risc...
-És clar. I aquest és un cas extrem, al qual moltes persones que practiquen intrusisme no arriben.
-La teràpia sistèmica, familiar, no és un procediment ni breu ni senzill...
-I es fa en un context terapèutic en què l’eina és verbal, no conductual. Es treballa sobre les vivències i no dient-li a la persona què ha de fer. El terapeuta es col·loca en la posició de no saber, d’explorar. Una altra cosa és confrontar ambigüitats i contradiccions, de manera verbal i gradual. Cal saber quan fer-ho i comptar amb el consentiment informat.
Es treballa sobre les vivències i no dient-li a la persona què ha de fer. El terapeuta es col·loca en la posició de no saber, d’explorar
-Algú pot associar el que suposadament va fer aquesta dona amb una tècnica d’exposició, per a persones, per exemple, amb por de volar...
-Però, si tens por de les altures, mai no posaràs la persona a la vora d’un precipici. No és la manera.
-Ni posar-hi un fill, ni un pare amb un fill, a la vora d’un precipici...
-No té cap sentit des del punt de vista psicològic, psicoterapèutic ni, a parer meu, des del sentit comú.
-No té cap sentit des del punt de vista psicològic, psicoterapèutic ni, al meu parer, des del sentit comú
-Intueixo que, davant de l’intrusisme, el Col·legi se sent desbordat per tantes persones que donen receptes a Instagram o TikTok sense tenir formació...
-Sí, però, si detectem un cas, l’estudiem. També ens arriben denúncies. Si és així, prenem les mesures adequades. Per a això també serveixen els diners dels nostres col·legiats.
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