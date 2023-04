Xavier Bosch. Univers / Catedral. 22,90 euros

No és la primera vegada que el supervendes Xavier Bosch localitza una de les seves novel·les a París. Ara es trasllada als anys de l’ocupació per reflectir la vida quotidiana dels seus habitants, que sota l’influx de la propaganda nazi lluitaven per mantenir una certa normalitat. També és un homenatge a les àvies i les netes.

‘Gran enciclopèdia del Barça’

La sotana. Blackie Books. 29,90 euros

El pòdcast de La Sotana, dedicat a esprémer el complex caos que avui és el Barça, entre la depressió esportiva i la tensió judicial, s’ha convertit en tot un fenomen mediàtic amb milers de seguidors. Aquesta enciclopèdia és un destil·lat de l’humor irònic de la penya que el dirigeix i reuneix 180 hilarants entrades.

‘El cuco de cristal’

Javier Castillo. Suma de Letras. 20,90 euros

Després de l’èxit de l’adaptació de la seva novel·la ‘La chica de la nieve’ a Netflix, Javier Castillo ha ambientat el seu nou llibre, ‘El cuco de cristal’, al Nova York del 2017. Cora Merlo, metge resident, té un infart pel qual és sotmesa a un trasplantament de cor. Encara convalescent, rep la visita d’una estranya dona amb una enigmàtica oferta: conèixer la vida del seu fill Charles, el donant del seu cor.

‘París érem nosaltres’ / ‘París éramos nosotros’

Andreu Claret. Columna / Planeta. 21,90 euros

Claret rescata la figura del seu pare, fervent antifeixista abocat a l’exili després de la Guerra Civil, en aquest llibre guanyador del Ramon Llull. Ell va ser qui va deslliurar Barcelona del col·lapse en la nevada del 1962 al traslladar a la ciutat les màquines llevaneu d’Andorra a petició de l’alcalde Porcioles.

‘Esperando al diluvio’

Dolores Redondo. Destino. 22,90 euros

Entre el 1968 i el 1969, l’assassí John Biblia va matar tres dones a Glasgow. Mai va ser identificat i el cas continua obert. En la seva última novel·la, ‘Esperando al diluvio’, basada en fets reals, Dolores Redondo situa l’acció a principis dels anys 80, quan l’investigador de policia escocès Noah Scott Sherrington aconsegueix trobar Biblia, però una fallida al seu cor li impedeix arrestar-lo.

‘Lejos de Luisiana’

Luz Gabás. Planeta. 23,50 euros

Just quan es van complir 10 anys de la publicació del seu primer llibre, ‘Palmeres en la neu’, tot un fenomen de vendes, Luz Gabás va guanyar el Premi Planeta amb la novel·la ‘Lejos de Luisiana’. Hi explica la història de la família Girard, que, després d’anys de colonització, accepta la controvertida decisió del seu país, França, de cedir a Espanya, el 1763, part de les indòmites terres del Mississipí.

‘Se tiene que morir mucha gente’

Victoria Martín. Plaza & Janés. 20,90 euros

La primera novel·la de Victoria Martín, integrant, juntament amb Carolina Iglesias, del famós pòdcast de comèdia ‘Estirando el chicle’, narra amb desvergonyiment i ironia la història de la Bárbara, la Maca, l’Elena i la Fabiola, quatre amigues que es tornen a retrobar per descobrir que l’únic que tenen en comú és el pas del temps i s’hauran d’enfrontar a una vida que no és la que esperaven.

‘Les nostres mares’

Gemma Ruiz. Proa. 20,90 euros

La periodista cultural televisiva ha aconseguit el Premi Sant Jordi de novel·la gràcies a aquest llibre que, a tall de ‘patchwork’ literari, entrecreua la vida de deu dones nascudes en la dècada dels 50 que va lluitar amb valentia contra unes circumstàncies socials gens favorables.

‘El ángel de la ciudad'

Eva G. Sáenz de Urturi. Planeta. 21,90 euros

Després de l’èxit d’‘El llibre negre de les hores’ i la ‘Trilogía de la Ciudad Blanca’, Eva García Sáenz de Urturi torna a les llibreries amb ‘El ángel de la ciudad’, una novel·la negra que encantarà als amants del ‘thriller’. La trama transcorre en una Venècia envoltada de misteri, on l’inspector Kraken s’enfronta al dilema més complex de la seva vida: resoldre el passat o apostar pel futur.

‘Els pecats de la xona’

Marta Portnou i Laura Fa. Rosa dels Vents. 19,90 euros

Laura Fa, la mitja taronja de les Mamarazzis, i l’estilista i escriptora Marta Portnou passen revista als nostres pecats quotidians, cada un més molest: els treballs ingrats, els horaris esclavistes, els amants que no ens acaben d’interessar o els grups de WhatsApp. El llibre intenta expiar-los amb molt humor.