La festa de Sant Jordi de l’any passat a Girona es va haver de una celebrar al Palau Firal degut a una cadena de tempestes (acompanyades de molta aigua, aparell elèctric i vent) que va assolar nombrosos punts de Catalunya.

Ara, quan queda poc més d’una setmana per a la gran festa del llibre i de la rosa, es torna a despertar la curiositat: quin temps farà per Sant Jordi?

Després del pas dels fronts associats amb la borrasca Noa, les prediccions meteorològiques no entreveuen grans precipitacions fins a Sant Jordi. La setmana prèvia a la diada serà relativament plàcida, tot i que amb la inestabilitat pròpia dels mesos de primavera.

No obstant, Sant Jordi estarà just al principi d’una nova fase meteorològica a Catalunya per a finals d’abril. Aleshores, i com a conseqüència d’uns canvis en el flux dels corrents de vent en altura, es podrien formar borrasques que portin tempestes al nostre territori.

De moment, sol

Però, de moment, i amb tota la cautela pel temps que falta, aquest canvi de temps arribarà després de la gran festa. Les prediccions a mitjà termini d’algunes agències meteorològiques apunten que Girona tindrà un diumenge de Sant Jordi sense pluges i dominat pel sol. Les temperatures seran molt suaus i podrien superar els 22 graus.

Cal prendre amb molta prudència aquestes previsions i caldrà seguir l’actualització de les prediccions per poder respirar tranquils.