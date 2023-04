La celebració de la diada de Sant Jordi a Girona ha omplert La Copa en una segona edició a l'esplanada, després que la pandèmia obligués a buscar un espai que garantís la distància interpersonal. Si tornarà a la rambla continua sent una incògnita. La presidenta del Gremi de Llibreters a Girona, Maria Carme Ferrer, ha dit que de moment no hi ha res decidit. Per ara, Ferrer valora molt positivament l'afluència de visitants que considera que està sent superior a edicions anteriors. El cert és que, durant tot el matí riuades de gent han passejat entre les 31 parades de professionals del sector del llibre i la rosa que hi ha instal·lades. En algunes parades, s'ha format cues per esperar que els floristes preparessin més rams de roses.