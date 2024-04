El Barri Vell de Girona recupera l'ambient de Sant Jordi amb el retorn de les parades a la plaça Catalunya i la Rambla

L'ambient de Sant Jordi ha tornat al Barri Vell de Girona després que les parades de llibres i roses s'hagin ubicat entre la plaça de Catalunya, la Rambla i el pont de Pedra. Des de primera hora del matí la plaça de Catalunya s'ha tenyit de vermell amb les roses que les floristes han exposat. També els llibreters han fet la seva estesa de llibres en la part interior de la plaça. Pel que fa a les entitats, s'han repartit al llarg de la Rambla i el pont de Pedra. A primera hora del matí la Delegació del Govern ha fet el tradicional esmorzar amb escriptors, que enguany ha servit per commemorar la figura de la figuerenca Montserrat Vayreda. Precisament aquest 2024 se celebra l'any Vayreda amb motiu del centenari del naixement de la poeta.

Sant Jordi 2024 al centre de Girona / DdG

La diada de Sant Jordi a la ciutat de Girona ha començat, com cada any, ben d'hora muntant les parades de llibres i roses a la plaça de Catalunya. L'objectiu era captar els més matiners abans que entressin a la feina i fer les primeres vendes. A partir d'aquí, les parades han estat un degoter de gent que poc a poc han anat en augment. A mig matí, ha estat el torn de les escoles que han passejat per la plaça de Catalunya, la Rambla i el pont de Pedra, els principals espais on aquest any hi ha les parades.

No ha estat fins cap al migdia quan els amples passadissos que hi havia enguany entre les parades de roses i llibres professionals s'han començat a fer estrets de la gent que sortia a la recerca del regal tradicional. Un ambient festiu que els llibreters i floristes celebren que hagin pogut recuperar al Barri Vell, després que les parades s'havien traslladat a la Copa des de la pandèmia.

Abans de la pandèmia, floristes i llibreters es repartien al llarg de la Rambla, mentre que les entitats ho feien a la zona de la plaça de Catalunya. Ara, s'han capgirat els papers per tal que els professionals puguin desplegar-se al voltant de la plaça. "Està molt bé perquè estem molt amples, les parades poden ser grosses i estan separades entre elles" assegura la florista Lina Roure.

Per altra banda, l'Àngels Artigas, assegura que preferia estar a la Rambla. "Era millor quan estàvem llibres i roses barrejats i colze a colze", afegeix. Malgrat tot, entén el canvi: "Cada vegada som més i la Rambla queda petita". El sentiment generalitzat és que aquest espai és millor a la zona de la Copa. De moment, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha reafirmat aquestes primeres impressions positives del canvi d'ubicació a l'espera del "balanç definitiu" que faran amb l'àrea de Promoció Econòmica al final de la jornada.

Pel que fa a les parades de roses, enrere queden aquelles flors de colors i ara s'aposta més per una flor més senzilla i tradicional decorada amb altres elements naturals on el plàstic també perd pes.

Llibreters satisfets

El mateix passa amb els llibreters, que agraeixen tenir amplitud per muntar les parades i desplegar tots els títols que tenen per oferir al públic en aquesta jornada. El responsable de l'Ulyssus, Quim Iglesias, recorda els problemes que portava muntar la parada a la zona de la Copa: "allà la pols et deixava tot ben polsegós".

Ara, tant floristes com llibreters auguren una bona jornada a l'espera que el temps s'aguanti tot el dia. "L'únic problema de Sant Jordi és quan plou", afirma Iglesias mentre anuncia que té els plàstics a punt per si cau alguna gota.

Tan Iglesias com la resta de llibreters gironins estan contents amb el volum de vendes d'aquesta diada, que ja s'ha començat a notar al llarg d'aquest cap de setmana. De fet, en les últimes setmanes ja hi havia moltes consultes a les llibreries per demanar consell sobre quins títols regalar. Avui, la gent arriba a les parades amb una idea més clara i van "de cara a barraca", tal com explica la llibretera de les Voltes, Susana Miquel.

Pel que fa a títols més venuts, tots ells es reserven d'avançar noms per donar "les mateixes oportunitats a tots els escriptors", explica la presidenta del gremi a Girona, Maria Carme Ferrer. Tot i així, la portaveu dels llibreters gironins avança que el públic de la demarcació sempre té "molta tirada" pels autors locals.

Esmorzar dedicat a Montserrat Vayreda

I mentre llibreters i floristes començaven a vendre, els autors gironins no s'han perdut la cita anual de l'esmorzar d'escriptors que organitza la Delegació del Govern a Girona. Enguany s'ha aprofitat per commemorar la figura de Montserrat Vayreda, aprofitant que aquest 2024 el Govern celebra l'Any Montserrat Vayreda coincidint amb el centenari del seu naixement.

La comissària, Anna Maria Velaz, ha recordat la figuerenca com una poetessa molt reconeguda al territori però encara una desconeguda pel país. Per això creu que l'Any Montserrat Vayreda contribueix en difondre la figura de la poetessa i afirma que han començat a rebre peticions de diferents punts del país per conèixer l'autora.

Velaz ha aprofitat per recordar l'obra de Vayreda, en què s'endinsava en els paisatges de l'Alt Empordà recorrent bona part dels pobles que hi ha a la comarca. La comissaria, a més, ha incidit en el seu esperit crític, ja que en la seva obra aprofitava per fer "una crítica sempre constructiva" de tots els paisatges que veia malmesos.

A la cita s'hi han vist autors com Josep Maria Fonalleras, Helena Carreras o Carles Sala. Tots ells asseguren viure la jornada molt intensament, sobretot aquells qui han publicat un llibre aquest any. És el cas de Carreras, que ha vingut a l'esmorzar gironí abans d'anar cap a Barcelona per signar llibres. "És un dia llarg però il·lusionant", assegurava.

Sala també ha tret dos títols nous en les últimes setmanes dins del gènere de literatura juvenil, qui ha aprofitat per reivindicar la importància del gènere. L'escriptor ha recordat que el seu públic "serà el lector del futur" i per això insisteix en la importància dels títols d'aquest gènere. "A vegades es veu com 'literatureta' però cal tenir-la més en compte", ha conclòs Carles Sala.