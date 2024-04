Més d'un centenar de parades tornen a omplir la Rambla de Figueres de llibres i roses en un Sant Jordi marcat pel vent

Més d'un centenar de parades han omplert la Rambla de Figueres de llibres i roses en un Sant Jordi marcat per la Tramuntana. El fort vent ha obligat a reforçar algunes de les carpes però no ha frenat l'afluència de visitants, que des de primera hora s'hi han acostat per comprar i complir amb la tradició del llibre i la rosa. Llibreters i floristes es mostren optimistes amb el ritme de vendes que des de primera hora estan registrant, malgrat que enguany la diada ha caigut en un dia laborable. En paral·lel, el Consell Comarcal ha acollit una marató literària d'homenatge a l'escriptora i poetessa Montserrat Vayreda en l'any que commemora el centenari del seu naixement.

Alcaldes, regidors i altres personalitats han llegit un a un els poemes que integren el llibre 'Els pobles de l'Empordà' oferint un recorregut pels 68 municipis de la comarca.