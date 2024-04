La poeta Montserrat Vayreda, protagonista de l’esmorzar literari de Girona

La poeta Montserrat Vayreda ha estat la protagonista, coincidint amb la celebració del centenari del seu naixement, del tradicional esmorzar literari que organitza la Generalitat a Girona per donar el tret de sortida a la diada. Més d’un centenar de persones entre escriptors, editors i representants de les lletres gironines s'han trobat de nou al pati de la Casa Solterra, la seu dels serveis territorials de Cultura, per agafar forces abans d’una jornada que es preveia llarga.

La comissària de l’Any Montserrat Vayreda, Anna Maria Velaz, al costat de familiars de la poeta empordanesa, ha estat l’encarregada de glosar l’autora, tan reconeguda a les comarques gironines com desconeguda a la resta del país.

En aquest sentit, Velaz ha destacat la celebració de l’Any Vayreda com l’oportunitat definitiva per realçar l’obra de l’escriptora nascuda a Lladó i sempre vinculada a Figueres, que «amb una mirada vitalista» i «un llenguatge pulcre i planer» va dibuixar el seu territori més proper, l’Empordà. Així, ha posat com a exemple la reedició recent de dos llibres que s'havien esgotat, Un color per cada amic i Els pobles de l'Empordà, i una nova antologia que la Diputació de Girona té en camí.

Per a la comissària, la poesia de Montserrat Vayreda és «com un bàlsam per als cors cansats i una lliçó de naturalesa i optimisme», per la qual cosa veu just que se li reconegués en vida amb múltiples guardons una literatura basada en l’afecte per la seva terra, «eix i motor de la seva obra» i la defensa els paisatges amenaçats.

Escriptors com Josep Maria Fonalleras, Mar Bosch, Rosa Font o Anna Carreras han estat a la trobada, preludi d’un dia que els autors encaren amb il·lusió i ganes d’estar en contacte amb el lector. En aquest sentit es pronunciava Carles Sala, un dels autors més prolífics de la literatura infantil actual, gènere sovint menystingut però que sempre reivindica perquè el seu públic «serà el lector del futur». «A vegades es veu com literatureta, però cal tenir-la més en compte», diu Sala, conscient que té «lectors molt fidels» que, després de llegir-lo a ell, ara ja el busquen per regalar els seus llibres a cosins i nebots.

També Helena Carreras, que assistia a l’esmorzar gironí abans d’anar cap a Barcelona per signar llibres. «És un dia llarg però il·lusionant», assegurava.

Per la seva banda, l’editor Àngel Madrià, de l’Editorial Gavarres, que s’estrena amb parada pròpia a Girona, celebrava que la diada és «una gran festa de comunitat», si bé indicava que «els llibres s’han de comprar tot l’any».