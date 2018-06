Tancada a Blanes per demanar drets per als sense papers

Una cinquantena de persones s'han tancat aquest dimecres a la tarda a uns locals de l'església de Santa Maria de Blanes per demanar una millora en els drets de les persones que no tenen papers. La portaveu de Papeles sin contrato i organitzadora del moviment, Luísa Aglio, ha explicat que és una tancada oberta a tothom i espera "que s'estengui per totes les comarques de Girona" per pressionar el govern estatal i millorar les condicions de vida de les persones. La tancada que ha començat a Blanes es basa en la que ja hi ha a la ciutat de Barcelona, a l'antiga escola Massana, que també han replicat altres ciutats com l'Hospitalet del Llobregat i Badalona.

Aquesta tancada compta amb el suport de fins a 12 entitats, entre elles la PAH de Blanes. El seu portaveu, Marcos Martín, ha anunciat que ompliran la tancada "d'activitats, xerrades i cursos per estar molts dies aquí, fins que s'escolti el que demana aquest sector de la societat". Per això, la tancada té data d'inici però no se sap fins quan durarà.

Dins la cinquantena de persones que aquest dimecres han dormit en uns locals de l'església de Santa Maria hi ha la Nyima Bachilly per denunciar la situació que pateix la seva filla. Tot i tenir nacionalitat espanyola, es va casar amb un home gambià i afirma que "no hi ha manera" que pugui venir a Blanes amb els seus dos fills que ja té. La seva filla, a més, no treballa i rep una petita ajuda dels serveis socials i per això la Nyima l'ha d'ajudar econòmicament. A més, estan estalviant per intentar pagar el viatge del marit i resoldre la situació.

Com la Nyima, hi ha molts altres casos de persones que s'han sentit exclosos i diferenciats per no tenir papers. Alguns d'ells han decidit explicar el seu testimoni en alguna de les assemblees que ha realitzat la tancada durant la primera nit. Assemblees obertes amb l'objectiu que qualsevol persona pot participar i escoltar. Per això, l'organització demana que els veïns de Blanes s'impliquin amb la tancada i almenys vagin a escoltar alguns dels testimonis.

Sssemblea de la tancada de Blanes el 13 de juny de 2018

Asseguren que només d'aquesta manera aconseguiran els punts que inclou el manifest de la tancada de Blanes. El primer és l'empadronament sense la necessitat d'un domicili fixe, que la portaveu del moviment creu que és totalment possible i que, segons diu, molts dels ajuntaments catalans ja fan. La Luísa, però, ha assenyalat Blanes com una de les administracions que es nega a fer-ho.

Però dins dels punts que demanen també hi ha l'abolició de la llei d'estrangeria, eliminar l'examen de coneixements culturals per aconseguir la nacionalitat espanyola, l'accés a la renda mínima garantida i també a la sanitat pública. Alguns d'aquests punts també els comparteixen amb la tancada de l'antiga escola Massana, al Raval de Barcelona, on les persones que hi ha porten més de 50 dies tancats a l'espera que les administracions moguin fitxa.a a la ciutat de Barcelona, a l'antiga escola Massana, que també han replicat altres ciutats com l'Hospitalet del Llobregat i Badalona.