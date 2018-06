Calvet diu que l'allargament de la C-32 entre Blanes i Lloret és "irrenunciable"

El conseller de Territori, Damià Calvet, assegura que el perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar és una obra "irrenunciable". "Ha de permetre connectar bé la Selva marítima amb l'inici de la Costa Brava i acabar amb el col·lapse d'altres vies locals", diu el conseller, en referència a l'allargament de l'autopista. Aquest març, el Departament va fer marxa enrere i va tornar a treure a informació pública tant l'estudi informatiu com el d'impacte ambiental del projecte (recollint la solució proposada el 2016). Ara, un cop acabat el termini d'exposició, Territori ha rebut tres al·legacions. Damià Calvet assegura que s'estudiaran a fons i que, sobretot, es parlarà amb el territori. "Creiem que amb aquesta nova tramitació hem complert amb rigor allò que determina la llei, i que no hi ha risc que el TSJC torni a aturar les obres", afirma el conseller.

A mitjans març, el Departament de Territori i Sostenibilitat va tornar a treure a informació pública tant l'estudi informatiu com el d'impacte ambiental del perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar. Amb aquesta decisió, la Generalitat anul·lava la tramitació que es va iniciar ara fa divuit anys, i que ha estat el focus del litigi que la plataforma Aturem C-32 va portar davant del TSJC.

En total, fins a setze entitats agrupades sota el paraigües de la plataforma van presentar un contenciós davant l'alt tribunal català. Al·legaven que l'últim projecte que s'havia aprovat –el del 2016- no es poda emparar amb la declaració d'impacte ambiental del 2000, perquè aquest document havia caducat (ja que s'havia fet amb un canvi de traçat).

El TSJC va admetre a tràmit el recurs i al juliol de l'any passat, quan les màquines ja eren a punt d'entrar sobre terreny, va aturar les obres de manera cautelar. Arran d'això, la Generalitat va decidir posar el comptador a zero. I per això, va tornar a començar la tramitació de cap i nou. Una decisió que la plataforma Aturem C-32 va criticar, dient que Territori actuava d'esquena al recurs judicial interposat, i assegurant que això només obeïa a la voluntat de la Generalitat d'allargar les concessions de les autopistes.

Els nous documents que el Departament va treure a exposició pública (tant l'estudi informatiu com el d'impacte ambiental) no proposaven nous traçats, però sí que incorporaven aquelles millores que s'havien pactat amb els ajuntaments. I és que, a l'hora de tirar endavant el perllongament de la C-32, de fet, Territori aposta per la solució aprovada el 2016.

En concret, aquest projecte dibuixa un traçat on es redueix el nombre de carrils, passant de quatre a tres (dos de pujada en un sentit i un de baixada a l'altre). La nova C-32 entre Blanes i Lloret s'estendrà al llarg de 6,5 quilòmetres, serà lliure de peatge i s'estima que el cost de l'obra sigui d'uns 71 MEUR (que assumirà la concessionària Abertis).

Tres al·legacions

Ara, un cop acabada la fase d'exposició pública, el Departament ha rebut tres al·legacions. El conseller de Territori ja ha avançat que totes s'estudiaran a fons, per veure si alguna de les propostes que s'hi fan es poden incorporar al projecte. I que, sobretot, es parlarà amb el territori i amb la comissió de seguiment del projecte, de la qual en formen part els ajuntaments.

"Som conscients que ho hem de fer bé, perquè la tramitació anterior havia provocat neguit", ha assegurat Damià Calvet. Per això, el conseller ja diu que, un cop s'hagin estudiat les al·legacions, el projecte de la C-32 "s'explicarà tantes vegades com faci falta" davant la comissió.

"No hi ha d'haver risc"

Calvet afirma que, havent tornat a tramitar de nou el projecte, la Generalitat "ha complert amb rigor tot allò que determina la legislació". A més, assegura que arran del contenciós que es va presentar, el Departament informa puntualment a la justícia de tots els passos que fa en relació al perllongament de la C-32. "Creiem que no hi ha d'haver risc que el TSJC torni a aturar l'obra", afirma Damià Calvet.

El conseller, però, de moment no posa terminis perquè les màquines entrin sobre terreny (perquè, de fet, abans caldrà estudiar les al·legacions i incorporar-les o no al projecte). "Anem tirant endavant sense pressa però sense pausa", precisa.

Ara bé, Damià Calvet ja assegura que l'allargament de la C-32 és una obra "importantíssima i irrenunciable". "Ha de permetre connectar bé la Selva marítima amb l'inici de la Costa Brava i, al seu torn, servir per evitar col·lapses i desestressar altres vies locals", conclou