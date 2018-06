L'edifici Emilie de Villeneuve del col·legi Immaculada Concepció de Lloret fa 25 anys

El col·legi Immaculada Concepció de Lloret de Mar va celebrar ahir el 25è aniversari de l'edifici Emilie de Villeneuve, que durant aquest quart de segle ha acollit 1.500 infants a les seves aules. El col·legi va ser creat el 1903 per les Germanes Blaves, congregació que fou fundada per santa Jeanne Émilie de Villeneuve a Castres (França) i, actualment, acull alumnes de P3 a 2n de Batxillerat.

La celebració del 25è aniversari de l'edifici Emilie de Villeneuve va començar a quarts de set de la tarda i va incloure activitats lúdiques i festives per a l'alumnat, les famílies i el professorat. També hi havia paradetes amb activitats per als infants, concerts musicals i balls a càrrec dels alumnes, rua de gegants i un DJ. Per tancar la jornada festiva es va fer un sopar de germanor i es van bufar les espelmes commemoratives dels 25 anys. Segons va informar el centre, la jornada es va plantejar com un dia «d'agraïment» a la Congregació de les Germanes Blaves que fa 115 anys que van iniciar el seu projecte educatiu a Lloret de Mar. Per això, ahir van obrir les portes de l'escola a la congregació, alumnes i exalumnes, famílies actuals i de promocions anteriors i professorat, entre altres persones.