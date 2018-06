El nen de Lloret de Mar mort per meningitis tenia totes les vacunes al dia

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix, va explicar ahir que el nen de 13 anys que va morir dimarts per meningitis a Girona portava les vacunes sistemàtiques al dia i va concretar que es tracta d'un cas aïllat.

La meningitis és una malaltia infecciosa greu causada per un bacteri anomenat meningococ. Se'n produeixen casos durant tot l'any, però de manera més freqüent durant els mesos d'hivern i primavera. Aquesta malaltia pot presentar-se a qualsevol edat encara que és més freqüent en nens d'entre un i cinc anys.

Segons detalla el Canal Salut, el meningococ pot trobar-se a la gola d'algunes persones sense produir-los cap mena de símptoma, perquè desenvolupen una protecció natural al cap d'uns dies, però el poden transmetre a una persona sana i fer-la emmalaltir.

La malaltia meningocòccia pot produir una infecció generalitzada (sèpsia meningocòccica) o bé afectar només el sistema nerviós (meningitis). Hi ha diferents grups de meningococ: A, B, C i altres. El B és el més freqüent al país. La vacunació en infants protegeix només contra el meningococ C.

Al gener, una nena de 17 mesos va morir, també a l'hospital Trueta com a conseqüència d'una sèpsia meningocòccica que va evolucionar de manera fulminant. La petita, que era veïna de Breda va ingressar a la UCI pediàtrica on no va ser possible salvar-li la vida. Aleshores, també van donar tractament al seu entorn proper, que era exclusivament familiar.

Segons dades del Departament de Salut, l'any 2017 van morir sis persones arreu de Catalunya com a conseqüència d'una malaltia meningocòccica. Les defuncions per aquesta malaltia han estat irregulars al llarg dels deu anys, arribant al màxim de dotze defuncions el 2008 o les deu del 2016.

Els anys que hi ha hagut menys casos de mort per meningitis van ser el 2014, amb una defunció, i els 2010 i 2011, amb dues morts cada any. Tot i això, les mateixes dades evidencien un descens en la incidència de la malaltia meningocòccica entre els anys 1997-2017. Abans que es comencessin a administrar les vacunes (polisacàrida per a la meningitis A+B i conjugada per a la C), la taxa se situava en 4,9. A partir de l'aparició de les vacunes s'ha anat reduint fins a arribar al 0,8 del 2017.

Pel que fa als casos confirmats per laboratori, el 2017 se'n van registrar 65, va ser l'any amb menys meningitis detectades des del 2008. Tant els anys 2012 com el 2009 es van detectar més de 70 casos i l'any amb més persones a qui van confirmar la malaltia va ser el 2010, amb 105.