Una associació animalista de Caldes busca un terreny per instal·lar-hi un centre

New Life es fa càrrec de cuidar i buscar una llar permanent als animals abandonats. New Life

Tramitar més de 500 adopcions de gossos i gats en només sis anys. Això és el que ha aconseguit New Life, una associació protectora d'animals de Caldes de Malavella, amb recursos propis i molt d'esforç i dedicació per part dels seus membres.

Per poder créixer, però, necessiten llogar un terreny privat on poder instal·lar un centre. «Ens vam reunir amb l'Ajuntament i ens van dir que ara mateix, no tenen cap espai públic que ens puguin cedir», explica Sílvia Martínez, una de les impulsores del projecte juntament amb Montse Martínez i Nereida Portela.

Una circumstància que va confirmar el regidor de Medi Ambient, Sergi Mir. «No tenim terrenys municipals ni per poder ajudar New Life, ni altres entitats que també ens ho han demanat. Fins i tot vam haver de dir que no a la Fundació Mona», va precisar Mir.

Per aquest motiu, New Life ha iniciat una campanya per recollir fons i ha fet una crida als veïns del poble que disposin d'un terreny que no utilitzin i que estiguin disposats a cedir-lo. «Volem tenir una seu estable per poder ajudar més animals i perquè ara depenem de cases d'acollida, d'amics i col·laboradors que ens donen un cop de mà», detalla Martínez.

I és que aquesta entitat sense ànim de lucre no només s'encarrega de recollir els animals abandonats del carrer per cuidar-los i alimentar-los, sinó que també els busquen una llar permanent. Abans, però, i amb l'ajuda d'una clínica veterinària local, es responsabilitzen de desparasitar-los, xipar-los, vacunar-los i, sobretot, castrar-los. Unes intervencions que han de pagar amb recursos propis, ja que –com explica Sílvia Martínez– no compten amb «cap ajuda de les institucions ni amb subvencions». «Tenim nou socis que aporten nou euros al mes, però quasi tots els recursos surten de la meva butxaca», lamenta aquesta caldenca. «Si atropellen algun animal, ens truquen a nosaltres», afirma Martínez, qui afegeix que tenen un conveni amb el Centre d'Acollida d'Animals de la Selva, situat a Tossa de Mar.

L'últim cas que han tractat és el d'una gata que van atropellar la setmana passada i a la qual van haver d'operar d'urgència perquè tenia la mandíbula i el paladar destrossats. «També estem recollint fons per poder pagar aquesta operació i les factures que tenim al veterinari que ja pugen a 600 euros», assenyala. Segons Martínez, de l'ajuntament «l'únic que han «aconseguit» és ser reconeguda aquest any com a associació d'interès municipal. «Ens suposa poder utilitzar un local municipal per fer un acte o xerrada», indica. En aquest sentit, Mir indica que la col·laboració amb aquesta entitat es fa sobretot a través de la policia municipal, que fa una «gran tasca» de recuperació d'animals. «També hi col·laborem, per exemple, amb una carpa a la Fira de la Terra», afegeix l'edil.



Més que gossos i gats

Al llarg d'aquests sis anys, New Life ha recollit gossos i gats, però, també tortugues, conills, ocells o fins i tot un ànec. «Ens porten animals de tot arreu i no els podem abandonar», diu Martínez, qui explica que ara els han arribat sis gossos d'un veí del poble que ha estat desnonat i que no els podia cuidar.

En aquest sentit, Martínez, que és auxiliar de veterinària, explica que també ajuden els veïns del poble que no poden pagar el veterinari. «Una vegada vaig anar a una casa a ajudar una gossa que no podia parir sola i necessitava assistència», relata. «Fem el que podem i no fem més perquè no tenim lloc», afegeix aquesta caldenca, qui va destacar la feina feta per dues persones de l'associació: Miriam Lapi i Marta Barrero. «S'hi deixen la salut i la vida cuidant aquests animals», agraeix.