Caldes batejarà la plaça U d'octubre coincidint amb la visita de Felip VI a Vilablareix

Caldes de Malavella batejarà la plaça de l'Ajuntament amb el nom de plaça U d'octubre. Aquest canvi de nom serà efectiu dijous 28 a les vuit del vespre, just quan el rei Felip VI estarà al Mas Marroch, a Vilablareix, amb motiu de l'entrega dels Premis Fundació Princesa de Girona.

L'Ajuntament de Caldes tenia previst canviar el nom de la plaça properament però la majoria dels grups polítics del consistori han coincidit en convocar l'acte aprofitant la presència del monarca. La intenció és mostrar el rebuig del municipi a Felip VI pel discurs que va fer el 3 d'octubre, defensant l'actuació policial de l'1 d'octubre.

La previsió és celebrar un ple extraordinari a les vuit del vespre amb el canvi de nom com a únic punt i, posteriorment, fer un acte institucional des de la nova plaça en què també hi participarà l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

A Caldes, l'endemà

L'entrega dels Premis de la Fundació Princesa de Girona ha hagut de canviar la seu aquest any per traslladar-se a Vilablareix. El motiu és que el govern gironí no els va permetre fer-ho a l'Auditori ni al Palau de Fires perquè estan en obres.

L'endemà de l'entrega dels premis, divendres 29, el monarca espanyol visitarà el municipi de Caldes. Concretament estarà a l'Hotel Camiral, situat al camp de golf, on es portarà a terme una jornada enfocada a l'emprenedoria per a joves.