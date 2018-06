Organitzen xerrades sobre recomanancions de consum a gent gran

Les Oficines Municipals de Consum de Blanes i Lloret de Mar, juntament amb l'Oficina Comarcal de la Selva, han organitzat dues xerrades sobre recomanacions de consum per a la gent gran. En el transcurs d'aquestes sessions, que es faran avui i el 21 de juny, respectivament, a Lloret de Mar i Blanes, es donaran a conèixer les nocions bàsiques per entendre les factures dels serveis bàsics. Així, els tècnics de consum donaran les pautes necessàries perquè el col·lectiu de la gent gran que assisteixi a la xerrada sàpiga interpretar les factures de llum, aigua i gas, entre altres. En aquesta línia es donaran a conèixer tots els serveis que s'ofereixen des de les Oficines Municipals i l'Oficina Comarcal de Consum. Tots els dubtes que tinguin els assistents podran obtenir resposta per part dels tècnics de consum. La tècnica de l'Oficina Comarcal de Consum, Sandra Bas, ha explicat que es tractaran àmbits diversos sobre consum.