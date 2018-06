Tercera opció per al pressupost

L'Ajuntament de Blanes ja té data per aprovar el pressupost per aquest 2018, després de dos intents frustats anteriors. Serà en una sessió extraordinària demà, a partir de dos quarts de nou del vespre –mitja hora més tard del que és habitual. D'aquesta manera es desencallarà el tema més important de cada exercici en un ajuntament, després que l'equip de govern, format únicament pels quatre regidors socialistes, hagi aconseguit el suport definitiu als comptes amb el vot d'Esquerra Republicana de Catalunya. El pressupost serà l'únic punt de l'ordre del dia. El Reglament Orgànic Municipal preveu que les intervencions dels regidors puguin ser més llargues del què és habitual. D'aquesta manera, en el primer torn, en lloc dels cinc minuts que tenen assignat com a màxim, podran ser de 10 minuts. El torn de rèpliques, en canvi, serà el mateix que en qualsevol altre ple, d'un minut.

Inicialment, els pressupostos municipals d'aquest any s'havien inclòs a l'ordre del dia dels dos anteriors plens municipals celebrats el 26 d'abril i el 31 de maig. En tots dos casos, però, no es van arribar a votar perquè l'equip de govern els va retirar el mateix dia en què es va fer el ple ja que no comptaven amb suficient recolzament perquè poguessin prosperar. En el segon, i darrer intent fins ara, per aprovar els pressupostos, l'equip de govern comptava amb el suport de nou regidors –els del PSC, PDeCAT i el PP–, per 12 contraris –Batega, Ciutadans, la CUP, ERC i ICV-EUiA. D'aquell 31 de maig al ple de demà haurà canviat que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya abandona el costat del no per afegir-se al sí, cosa que donarà la majoria per 11 vots a deu.

ERC, que fou soci de govern del PSC i CiU fins al seu trencament arran de la situació política catalana, va anunciar la setmana passada la seva adhesió als pressupostos plantejats pel PSC «amb la voluntat de donar resposta a les demandes de diferents col·lectius amb els quals hem treballat, així com a les pròpies reclamacions dels treballadors municipals».

Els pressupostos del PSC pugen 53.230.814 euros, un import que suposa un increment de 7,3 milions respecte del de l'any anterior. La projecció de les despeses del 2018 va condicionar haver d'augmentar els ingressos, com ara l'IBI.