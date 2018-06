El trencament d'una canonada obliga a tallar una avinguda de Blanes

El trencament d'una canonada d'impulsió d'aigües fecals va obligar ahir a tallar l'avinguda Lluís Companys de Blanes. Pels volts de les 11 del matí, la Policia Local va rebre l'avís que hi havia hagut el trencament d'una canonada de clavegueram a l'avinguda Lluís Companys, a tocar de l'Estació d'Autobusos, entre els barris d'Els Pins i La Plantera.

Immediatament s'hi va acostar una patrulla, que va comprovar que, a conseqüència del trencament, hi havia una fuita d'aigües fecals que s'estenia per tota la zona. Paral·lelament al tancament perimetral dels dos accessos principals al carrer afectat, la Policia Local va donar avís als departaments corresponents, tant de l'Ajuntament de Blanes com de la Generalitat de Catalunya.

La canonada, que va trencar-se per causes que ahir encara no s'havien determinat, mesura 25 metres de longitud per un metre de diàmetre, i està situada a l'alçada de l'antiga Depuradora d'Aigües Residuals del municipi, gestionada pel Consorci Costa Brava.

Com a conseqüència del trencament, a primera hora de la tarda es va haver d'abocar al mar aigües residuals a través de l'emissari. Atesa la llargària de l'emissari, així com la distància que hi ha des del punt d'abocament –mar endins–, l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que no es considerava necessària la prohibició temporal del bany a les platges dels dos municipis que podrien resultar afectats: Blanes i Malgrat de Mar, va informar l'Ajuntament blanenc.

Al migdia, la Policia Local va procedir a completar el tancament perimetral que havia efectuat d'emergència al matí. La previsió inicial és que el tancament s'hagi d'allargar durant dues setmanes, el temps que farà falta per obrir el carrer i fer les reparacions que facin falta per restablir el servei de la canonada trencada.

A causa de l'abocament, durant el matí i primera hora de la tarda l'Ajuntament va rebre nombroses trucades dels veïns de la zona, que es queixaven de la fortor que se sentia. Un cop es va controlar la fuita, va procedir-se a netejar tota la zona amb una cuba extractora, així com amb aigua a pressió.