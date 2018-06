Caldes aprovarà la plaça U d'Octubre per protestar contra la visita del Rei

L'Ajuntament de Caldes de Malavella batejarà la plaça de l'ajuntament nou com a plaça U d'Octubre. Aquesta plaça fins ara no tenia nom i ja estava previst batejar-la properament. Tenint en compte la presència del rei Felip VI a Caldes de Malavella per un acte organitzat per la Fundació Princesa de Girona, la majoria del consistori ha cregut oportú convocar un ple el 28 de juny per donar el nom a la citada plaça. Posteriorment, els polítics faran parlaments a la nova plaça U d'Octubre. En l'acte hi serà present Marta Madrenas, alcaldessa de Girona.

En un comunicat, l'Ajuntament selvatà diu que «el rei no és benvingut a Caldes de Malavella, el municipi no oblida el discurs indigne que va fer el 3 d'octubre, amb un silenci absolut sobre les víctimes de la brutal repressió policial que va colpejar i agredir ciutadans i ciutadanes pacífics a Catalunya l'1 d'octubre passat».