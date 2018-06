El Govern autoritza la dissolució i liquidació del Consorci Illa de Blanes

El Govern català va acordar ahir reprendre els acords presos en relació amb la dissolució i la liquidació del Consorci Urbanístic Portal Costa Brava–Illa de Blanes, que havien quedat aturats com a conseqüència de l'aplicació de l'article 155. La Generalitat va demanar el 2016 la seva separació del Consorci en haver canviat substancialment els criteris de la seva constitució. En aquest sentit, el Govern recorda que el Consorci es va constituir l'any 2002 amb l'objectiu de desenvolupar el projecte del Portal de la Costa Brava-Illa de Blanes per a la construcció del complex lúdic i cultural Illa de Blanes, a través del qual també s'havia de finançar la Ciutat Esportiva.

El context de la crisi econòmica va fer que el 2010 es modifiqués el projecte i que sortissin del Consorci la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva, quedant només com a membres l'Ajuntament de Blanes i la Generalitat. Davant aquesta situació, i en el context de l'adopció de les mesures de racionalització i simplificació de l'estructura de l'administració i per la manca de possibilitats reals de fer efectius els objectius urbanístics que s'havien definit inicialment en relació amb l'Illa de Blanes, el Govern català va demanar la seva separació amb la consegüent dissolució i liquidació. Després d'aplicar els criteris de repartiment de l'actiu i del passiu aprovats pel Consell Directiu del Consorci en el moment de la dissolució de l'entitat, la Generalitat ha d'assumir l'import de 10 milions d'euros i l'Ajuntament de Blanes, l'import de 16,2 milions d'euros. Aquest acord s'ha fet seguint els criteris definits per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes relatives a fundacions aprovats per l'acord de Govern del 10 de juliol del 2012.

El deute globlal que tenen les dues administracions arran de la seva presència en el Consorci arrenca quan aquest ens va signar un préstec amb l'Institut Català de Finances per a la construcció de la Ciutat Esportiva, una actuació urbanística que es preveia en el gran projecte de l'Illa Isozaki que havia d'obrir Blanes al futur, però que li ha deixat aquesta milionada de forat.