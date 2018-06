L'Audiència de Girona jutja un acusat de maltractar, violar i amenaçar la dona

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat d'haver maltractat, violat i amenaçat la dona. Encausat i víctima –tots dos de nacionalitat magrebina– havien estat convivint des del 2005 a les localitats de Sant Celoni i Santa Coloma de Farners amb els seus quatre fills. La dona va relatar durant el judici que havia estat sotmesa a l'home d'ençà que van començar el matrimoni (concertat per les famílies dels mateixos). L'home l'hauria estat «humiliant» des de llavors de diferents maneres com per exemple obligant-la a tenir relacions sexuals sense el seu consentiment.

La víctima també va afirmar que estava sota un control estricte per part del seu marit, al qual havia de demanar sempre permís per sortir de casa, fins i tot per anar a buscar els fills a l'escola. Altres episodis relatats per aquesta van ser alguns dels insults que li deia l'acusat, com «puc fer el que vulgui amb tu perquè soc el teu amo i tinc certificat de compra», «puta, ets una merda» o bé «t'arrencaré un ull i m'és igual anar a la presó».

Una de les filles va declarar també ratificant la versió de la mare i assegurant que «tots li tenien por al cap de família». La jove va afirmar que en més d'una ocasió havia vist la seva mare amb blaus i cabells arrencats.

Per altra banda, durant la vista l'acusat va negar els fets, assegurant que la convivència sempre havia estat «bona» amb només algunes discussions que havien acabat amb «insults». Preguntat pel motiu de la denúncia interposada contra ell, l'home creu que la dona el volia «perjudicar» perquè un dia ell li va voler fer un petó i ella s'hi havia negat.

El ministeri fiscal i l'acusació particular demanen una pena de 21 anys i mig de presó per un delicte continuat d'agressió sexual, maltractament habitual en l'àmbit familiar, dos delictes de lesions i un delicte continuat d'amenaces greus. També sol·liciten que l'acusat estigui 10 anys en llibertat vigilada, que no es pugui acostar a la víctima i que la indemnitzi amb 30.000 euros. La defensa en demana l'absolució.