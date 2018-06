Roben material valorat en més de 1.200 euros en diversos comerços de Blanes

La policia local de Blanes va detenir dimarts dues dones acusades de robar una gran quantitat de productes en diversos supermercats del municipi per valor de 1.254 euros.

Els fets es van produir dimarts a la tarda quan la policia va rebre un avís d´un dels establiments on s´havia realitzat una de les sostraccions. Els mateixos treballadors de la botiga van informar que tenien retingudes dues dones a qui havien sorprès quan robaven articles al seu establiment. Quan la patrulla de la Policia Local va arribar al local, les dues dones havien marxat però van ser localitzades a pocs metres quan pretenien fugir amb un vehicle. Els agents van identificar-les i van comprovar que totes dues compten amb antecedents policials.

Entre el gènere que els agents van aconseguir recuperar hi havia principalment articles de: xarcuteria i conserves d´alta gamma, fruits secs, oli, condiments, així com productes de la llar i sanitaris, entre d´altres. Per tot plegat, la policia va acusar les dues dones de cometre un delicte continuat de furt i ahir van passar a disposició judicial als Jutjats de Blanes.