Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls constitueixen la Taula del Delta

Els ajuntaments de Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls ja han constituït formalment la Taula del Delta i la Baixa Tordera, un organisme creat amb l'objectiu de millorar la governança de la plana del Delta i el seu litoral. La constitució formal va tenir lloc dimarts al vespre, a la sala d'actes del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB). Aquesta Taula de Treball té com a finalitat la redacció d'un Pla d'Actuació Integral de recuperació del delta de la Tordera, la platja de s'Abanell de Blanes, així com la platja i la conca de la punta del riu. La iniciativa inclou que aquest pla proposi quines han de ser les accions que s'han de posar en marxa per retornar l'equilibri tant al delta com a les seves platges, així com que es coordinin les figures de planejament i protecció conjunta d'aquest espai natural.

El Comitè d'Autoritats estarà format per representants dels quatre ajuntaments, designats a través dels respectius plens municipals. Durant l'estiu es pararà l'activitat, fins que es reprengui la feina de cara al setembre.