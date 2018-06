Dos detinguts més i un investigat pel segrest d'un veí de Lloret el 2017 a Madrid

Dos detinguts i un investigat per tenir segrestat un veí de Lloret durant 12 dies a Madrid.

La Policia Nacional i els Mossos ja havien arrestat cinc persones l'any passat quan van alliberar el retingut relacionades amb aquest cas

Un dels arrestats en la segona fase de l'operació va facilitar la casa i es va encarregar de la custòdia del segrestat els cinc dies que va estar retingut a Catalunya, després el van traslladar a Toledo d´on el va alliberar un equip de Mossos i de la Policia Nacional

Els tres homes, juntament amb cinc persones més, van retenir il·legalment un home durant dotze dies.

Els tres darrers detinguts són de nacionalitats espanyola, colombiana i equatoriana.

Segons ha pogut acreditar la policia, un dels arrestats va participar directament en el trasllat del segrestat i va ser l'encarregat de custodiar la víctima a Toledo, l'altre la va custodiar durant els cinc dies que va ser retinguda a Catalunya i el tercer (l´imputat) va donar suport logístic al grup de segrestadors.

Un cop va declarar es va veure clar que li havien sostret la targeta de crèdit i la van utilitzar per fer pagaments.

El juny de 2017 agents de la Unitat Central de Segrestos de la DIC i de la Secció de Segrestos de la Policia Nacional van alliberar a Toledo un home que havia estat segrestat i van detenir cinc dels seus segrestadors, tots els quals van ingressar a presó. Fruit d'aquestes detencions i de l'acció policial de l'equip conjunt es va aconseguir nova informació que va permetre iniciar una segona fase d'investigació.

Els investigadors van analitzar tota la informació recollida durant les detencions, amb la qual van determinar els moviments dels segrestadors mentre van mantenir retingut l'home des de que el van segrestar a Lloret de Mar. Això va permetre identificar la persona que havia facilitat la casa als segrestadors durant la seva estada a Catalunya i es va encarregar de la custòdia de la víctima durant cinc dies, abans que el grup la traslladés a Casarrubios del Monte (Toledo). Aquest home de nacionalitat espanyola va cedir al grup el seu domicili, una casa de la seva propietat ocupada a Cervelló.

Les indagacions policials també van permetre identificar la persona que va fer de nexe d'unió entre els grups de Madrid i Catalunya. Un home de nacionalitat colombiana amb domicili a Arrollomolinos (Madrid), el qual tenia diversos antecedents per realitzar robatoris amb força, amb violència i assalts i que també havia estat detingut per haver participat en una detenció il·legal el 2012.

Els agents també van identificar una persona que hauria facilitat al grup la logística per poder desplaçar-se de Catalunya a Madrid un cop materialitzat el segrest, un home de nacionalitat equatoriana amb domicili a Madrid.

Amb aquesta informació el dia 12 de juny els agents van establir un segon dispositiu policial conjunt que va permetre detenir els tres homes, dos a la Comunitat de Madrid i un a Cervelló. El mateix dia els agents van realitzar l'entrada i escorcoll al domicili de Cervelló on va estar segrestada la víctima, on hi van localitzar l´habitacle que el grup va condicionar per instal·lar al segrestat.

La persona de nacionalitat colombiana van passar a disposició del Jutjat de Guàrdia de Navalcarneros el dia 13 i el jutge va decretar el seu ingrés a presó provisional. L'home de nacionalitat espanyola va passar a disposició judicial el dia 14 de juny. El tercer ha quedat en llibertat a l'espera que el jutge el citi a declarar.



Alliberament de la víctima

Els fets es remunten al mes juny de 2017, quan una dona es va presentar a la comissaria de Lloret de Mar per denunciar que havia rebut una trucada, des del telèfon del seu marit, d´un home que reivindicava el segrest del seu marit i que li reclamava un rescat d´1,5 milions d´euros si volia que l´alliberessin amb vida.

Ràpidament es va activar la Unitat Central de Segrestos i Extorsions dels Mossos d'Esquadra que es va fer càrrec de la investigació i de l'assessorament als familiars a més d´informar-ne immediatament al Jutjat d'Instrucció 1 de Blanes que estava en funcions de guàrdia, per a sol·licitar les mesures urgents per localitzar la víctima i els autors del segrest.

Les indagacions van concloure que el segrest l´havia dut a terme un grup criminal experimentat format principalment per membres de l'Europa de l´est. Els agents van saber que havien canviat l´ostatge d´ubicació en diverses ocasions i que disposaven de coneixements tècnics amb l´objectiu d´evitar ser identificats per la policia.

Fruit de la investigació els agents van determinar que "la veu" dels segrestadors es situava a Madrid i que la víctima podria estar retinguda en una zona sense determinar entre Madrid i Toledo. Per aquest motiu es va establir un equip conjunt d´investigació amb la Sección de Secuestros y Extorsiones de la UDEV Central de la Policia Nacional amb seu a Madrid.

El dimecres 21 de juny els investigadors van aconseguir identificar una part dels integrants de banda. Tot i que els membres del grup sempre prenien moltes mesures amb la finalitat que la policia els descobrís, com fer constantment canvis de vehicle o adoptar mesures de contra-vigilància per detectar la presència policial.

El dia 22 de juny els segrestadors es van posar en contacte amb la família per donar-los un ultimàtum: o feien el pagament o matarien l´ostatge. L´intercanvi s´havia de fer el mateix dia a la tarda a l´aparcament d´un hotel de l´A-42 que va de Madrid a Toledo.

Davant aquest fets els policies van establir el mateix dia un dispositiu policial conjunt per poder alliberar l'ostatge de la manera més segura possible i poder detenir els segrestadors. Agents dels Mossos d´Esquadra i de la Policia Nacional van acompanyar al germà de la víctima des de Barcelona a Madrid on havia de fer el pagament del rescat.

Paral·lelament, el mateix dia 22 al matí, els policies van localitzar el vehicle d'un dels sospitosos a Toledo, a la localitat de Casarubios del Monte. Els agents van detectar diversos membres del grup mentre feien comprovacions i vigilàncies als voltants d´un immoble del carrer de la Vila.

Pels volts de lestres de la tarda, unes hores abans de la cita per a fer l´intercanvi, van observar com intentaven introduir a la part posterior d'una furgoneta a la víctima, asseguda en una cadira de rodes. Però ràpidament van desistir de l´acció possiblement en sospitar que podia haver-hi presència policial a la zona i van intentar tornar a amagar-se dins l´immoble.

En aquest moment els caps de l´operatiu conjunt van decidir realitzar les detencions per detenir els segrestadors i evitar així eventuals represàlies per a l´ostatge. La ràpida acció policial va permetre rescatar la víctima sana i estalvia a més d´arrestar tots els membres del grup, tret d´un que va aconseguir escapar per la teulada d´un edifici annex.

La víctima, que va ser traslladada a l'hospital de Móstoles parcialment inconscient com a conseqüència de les drogues que el grup li havia subministrat, no presentava més lesions que les contusions provocades pels cops rebuts i ferides als canells produïdes per les lligadures.

El dia 23 de juny es van realitzar tres entrades i registres en domicilis dels segrestadors a Paracuellos del Jarama, illescas i Madrid. A l'interior d'un d'ells es va localitzar i detenir el membre de la banda que havia fugit el dia anterior i també es va intervenir cocaïna, cabdells de marihuana i glans d´haixix.

La víctima, un cop es va recuperar de l´efecte de les drogues, va explicar als investigadors que el dia 12 de juny va ser assaltada per diversos individus vestits amb armilles de policia quan tornava en cotxe a casa seva a Lloret de Mar. Els assaltants el van colpejar i després el van per drogar a més de tapar-li els ulls. A continuació el van introduir a punta de pistola al maleter d'un cotxe.

Els assaltants el van portar fins a un primer amagatall on el van tenir retingut entre tres i quatre dies. La víctima estava totalment desorientada com a conseqüència del subministrament constant de barbitúrics i benzodiazepines i dels cops que havia rebut.

Passats uns dies els segrestadors van subministrar-li més drogues, el van posar unes ulleres tapades amb cartó i una gorra al cap per traslladar-lo cap a un pis en un immoble d´una zona situada entre Madrid i Toledo.

El cap de la banda, un home de nacionalitat romanesa que actualment estava cursant estudis de medicina en una universitat de Madrid, és qui subministrava els medicaments hipnòtics a la víctima. Aquest home havia publicat diversos anuncis on s´oferia per fer d´actor i model.