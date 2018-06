Lloret permet les terrasses a la riera i l'alcalde titlla les queixes «d'oportunisme polític»

Des de primers de juny els bars i restaurants de l'avinguda Just Marlés de Lloret de Mar ja han pogut instal·lar taules i cadires al carrer. Aquesta nova proposta de l'Ajuntament forma part d'una prova pilot que durarà fins a l'octubre per tal de "dinamitzar" aquest carrer durant el dia. L'alcalde del municipi, Jaume Dulsat, considera que les queixes per a la instal·lació de noves terrasses a l'avinguda que popularment es coneix com la riera són "oportunisme polític" i remarca que, de moment, no s'ha produït cap incident. L'horari d'obertura és des de les vuit del matí fins a les nou del vespre. Per aquest motiu, l'alcalde considera que la instal·lació de noves terrasses serveix per "aprofitar una avinguda que dona al mar" però que durant el dia no té molta afluència de gent. Dulsat creu que si aquestes terrasses funcionen servirà per "demostrar que en aquest carrer passen coses de dia" a les empreses i per tan fer "un petit pas per canviar la tendència" de presència de locals d'oci nocturn.

Dulsat ha recordat que aquesta avinguda "a la nit té un ús intensiu" ja que s'hi poden arribar a reunir entre 10.000 i 12.000 persones durant els mesos de més afluència turística. Per això entén que "hagi generat polèmica" entre la ciutadania l'opció d'oferir als establiments obrir una terrassa, però fa una crida a la calma tot garantint que durant la nit "no en pot quedar ni rastre" de les terrasses a aquesta avinguda.

Terrases a la riera de Lloret - ACN

De tota manera, no entén perquè el síndic de Lloret de Mar, Joaquim Teixidor, es va mostrar contrari a la proposta i considera que aquest no és el seu "paper". L'alcalde ha recordat que la tasca del síndic és "recollir les queixes de coses que passen, no fer informes de coses que creu que passaran" i per tant, pensa que el síndic es va precipitar en mostrar el seu posicionament. Tot i així, entendrà que, si hi ha queixes, en el proper informe que presenti Teixidor hi hagi un apartat dedicat a les molèsties per aquestes terrasses.

De moment, els establiments que compten amb terrasses a l'avinguda Just Marlés no arriben a la desena i es tracta de taules enganxades a la façana dels locals, sense envair l'espai per a vianants. La intenció és permetre que la gent pugui seguir circulant tranquil·lament per aquesta avinguda i, de fet, és l'objectiu principal per a l'equip de govern per tal de dinamitzar una zona en què està monopolitzada pels usos de nit.

A més, Jaume Dulsat ha insistit que "la gent escull venir a la Costa Brava per aprofitar els espais a l'aire lliure" i per això cal ser conscients de les demandes turístiques, sempre i quan això no comprometi la vida dels veïns de la ciutat. Per això, Dulsat fa un bon balanç de les terrasses, tot i que és un balanç "amb la boca petita" a l'espera de tancar la prova pilot de les terrasses a la riera a l'octubre i poder realitzar una valoració final.



Informadors turístics durant la nit

A l'obertura de terrasses diürnes de la riera, cal afegir que a partir d'aquest divendres 22 de juny ha arrencat una campanya d'informadors turístics durant la nit per tal d'evitar que hi hagi venda ambulant, prostitució i tràfic de drogues en aquest carrer. Segons Dulsat, hi haurà un reforç dels agents de la policia municipal en aquesta zona, però aquest any s'hi sumaran els quatre informadors pagats per la Mesa de Turisme, que està formada per diverses associacions d'empresaris del municipi.

En total, la mesa hi ha aportat 35.000 euros per a aquest nou servei que ha de tenir un ús sobretot "persuasiu". Jaume Dulsat ha explicat que "si hi ha una persona que ofereix serveis i un informador al costat els incomoda" marxaran, i d'aquesta manera evitaran que hi hagi "activitats il·lícites". A més, ha recordat que aquests informadors no tenen autoritat però sí que poden " informar a un policia" quan observin alguna persona que realitza conductes inapropiades.