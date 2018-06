Troben una serp verda de grans dimensions en una nau de Sils

Els treballadors d'una nau industrial de Sils van descobrir, ahir al matí, una serp de grans dimensions enroscada a la porta d'accés al recinte. Tot i l'ensurt inicial dels homes, el rèptil es va mantenir tan immòbil a la porta, que un dels treballadors va poder enregistrar el moment.

Aquest exemplar seria una serp verda, un animal autòcton considerat dels més grans de Catalunya, ja que poden ultrapassar els dos metres del cap a la cua. No és verinosa, i no representa un perill per als humans. Tot i això, si sent amenaçada xiula i bufa i pot mossegar causant dolor a la víctima.

Es poden reconèixer pel seu color grisenc o verd oliva del dors, amb taques negres a manera d'esquitxos; el ventre és verd groguenc.

Segons van relatar els mateixos treballadors, l'animal va marxar tot sol cap a un bosc situat al costat del polígon. En cas de trobar-se una serp d'aquest tipus es recomana no tocar-la, deixar-la marxar o en trucar als Agents Rurals perquè se'n facin càrrec.