Blanes converteix en gratuïtes 1.300 places d'aparcament a l'antic pavelló

Les 1.300 places d'aparcament de l'esplanada del costat de l'antic pavelló municipal, ja són oficialment gratuïtes, després que ahir finalitzessin els treballs de senyalització. Durant els últims cinc anys, aquests aparcaments de Els Pins-Centre eren de zona blava del 15 de juny al 15 de setembre. L'explotació anava a càrrec de l'empresa SABA, que va guanyar el concurs d'explotació per un període de cinc anys. Per això, des del passat 16 de setembre del 2017, tota aquesta zona va deixar de ser de pagament. Però seguia pintada de color blau, un fet que confonia els conductors, tot i que es van retirar les màquines expenedores de tiquets, i que l'Ajuntament de Blanes va instal·lar uns cartells on s'informava que la zona havia passat a ser gratuïta. Aquesta mesura no és definitiva, i restarà pendent de l'estudi del Pla de Mobilitat que es vol fer arreu del municipi.

Segons el consistori, en els pròxims dies es completarà la senyalització horitzontal amb la instal·lació de dos cartells de grans dimensions que es col·locaran en dos indrets situats a l'entrada del municipi, on es donarà la benvinguda a Blanes, anunciant els pàrquings gratuïts. Els treballs per esborrar l'antiga senyalització i pintat de color blanc han suposat un cost d'uns 20.000 euros.