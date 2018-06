Una nova sentència judicial obliga Breda a pagar 71.000 euros més

L'Ajuntament de Breda ha rebut, aquesta setmana, una nova sentència judicial que l'obliga a pagar 71.000 euros més interessos per atorgar una llicència d'obra nova en sol no urbanitzable. Així ho va donar a conèixer l'alcalde, Dídac Manresa, en una sessió informativa que es va fer dijous per explicar als veïns els diferents contenciosos que ha d'afrontar l'ens per temes urbanístics.

Segons Manresa, els fets d'aquest segon procés judicial es remunten a l'any 2007 quan l'Ajuntament, aleshores governat per CiU, va concedir una llicència d'obra nova en sol no urbanitzable, una mesura que van denunciar els Agents Rurals. En primera instància, el Jutjat de Girona va condemnar l'Ajuntament de Breda a pagar 285.000 euros, sentència que el consistori va recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Ara aquest ens, ha condemnat l'ajuntament a pagar el 25% de la quantitat, uns 71.000 euros més interessos. De moment però, el consistori està estudiant si presentar un recurs especial de cassació davant del Tribunal Suprem.

Una mesura que sí que ha tirat endavant en la sentència que l'obliga a pagar 120.000 euros a Construccions Pau Ortega SL amb relació a nou pisos construïts al llarg dels últims 10 anys entre el carrer Barcelona i el Raval Salvà. Tal com va avançar Diari de Girona a finals de maig, en aquell cas, un error de redacció en la llicència va obligar a parar part de les obres, motiu pel qual l'empresa constructora va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial per un import de 120.000 euros, ja que considerava que la suspensió de les obres li van fer perdre la venda de quatre dels nou pisos que s'estaven construint.

Si les dues sentències acaben sent fermes, el consistori haurà d'afrontar un pagament d'entre 200.000 i 250.000 euros. Un fet que obligarà l'ens a paralitzar les inversions previstes aquest 2018 com: la reparació de la vorera de l'Avinguda Catalunya o la instal·lació de càmeres de seguretat en zones problemàtiques.