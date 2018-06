Sils Troben una serp verda en una nau industrial

Els treballadors d'una nau industrial de Sils van descobrir, dijous al matí, una serp de grans dimensions enroscada a la porta d'accés al recinte. Tot i l'ensurt inicial dels homes, el rèptil es va mantenir immòbil a la porta. Aquest exemplar seria una serp verda, un animal autòcton dels més grans de Catalunya, ja que poden ultrapassar els dos metres del cap a la cua. No és verinosa, i no representa un perill per als humans, però pot mossegar. Segons van relatar els treballadors, l'animal va marxar tot sol cap a un bosc situat al costat del polígon.