Un artefacte pirotècnic impacta contra un pis a Blanes i obliga a desallotjar tot l'edifici

Un artefacte pirotècnic que ha impactat la matinada d'aquest diumenge contra un pis a Blanes ha provocat un incendi que ha obligat a desallotjar tot l'edifici, situat al Passeig del Mar. L'aparell, de gran potència i abast, ha trencat la persiana i el vidre de la sala d'estar i ha generat un foc a l'interior de l'habitatge on dormien un matrimoni de 90 anys que no ha quedat ferit.

Tot plegat ha passat a quarts de dues de la matinada, i per precaució, els equips d'emergència han decidit desallotjar la resta de veïns. Fins a la zona s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers que han pogut apagar l'incendi en poc més d'una hora. Ha estat llavors, pels volts de les tres de la matinada, quan s'ha deixat tornar els veïns a casa seva. La Policia Local i Protecció Civil han obert una investigació per saber de quin artefacte es tracta així com el lloc des d'on s'ha llançat.

Ensurt important el que s'han endut aquesta matinada un matrimoni de 90 anys quan dormia al seu pis de Blanes. Un artefacte pirotècnic –previsiblement un coet- ha trencat la persiana i el vidre de la sala d'estar de l'habitatge i ha generat un foc que ha obligat als Bombers a desallotjar l'edifici. L'explosió ha despertat la parella i, malgrat que el fum s'ha estès ràpidament per les habitacions, tant l'home com la dona han pogut baixar al carrer on no han hagut de ser atesos de cap ferida. Allà s'hi ha trobat diversos veïns que també han sortit de casa seva espantats per l'impacte.

De seguida han arribat tres dotacions dels Bombers que han pogut apagar el foc amb rapidesa. Aleshores, els veïns afectats han pogut tornar als seus domicilis sans i estalvis. La Policia Local i Protecció Civil han iniciat una investigació per confirmar que es tracta d'un coet, i també per saber la posició des d'on s'ha disparat l'artefacte. Segons alguns veïns que passaven per la zona, l'haurien llançat d'un punt just al davant del Passeig del Mar de Blanes.

Abans d'aquest incendi, els Bombers ja han hagut d'actuar en un altre punt de la mateixa localitat. En aquest cas al barri de Valldoig. La guspira d'un petard ha provocat un foc en una zona de matolls que s'ha encès ràpidament, però que no ha provocat ferides als veïns que estaven a la zona.