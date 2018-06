Blanes protesta per la posada en llibertat de La Manada

Concentració de protesta a Blanes per la posada en llibertat dels condemnats pel cas de La Manada. La polèmica resolució de l'Audiència de Navarra de deixar en llibertat provisional va aplegar centenars de persones divendres el vespre davant l'Ajuntament de Blanes. La concentració va incloure ahir la lectura d'un manifest. I un sonor i continuat aplaudiment de tots els assistents, així com els crits amb la consigna «No és no !», van posar punt i final a la concentració.