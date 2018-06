Dotar la capital selvatana d'una colla castellera

Que Santa Coloma de Farners tingui la seva pròpia colla castellera. Aquest és el repte que s'ha proposat tirar endavant en les pròximes setmanes Gemma Ordóñez, una veïna de la capital selvatana aficionada a aquesta tradició popular catalana. Per això, fa uns dies, va iniciar una campanya a través de les xarxes socials, per trobar persones interessades a formar-ne part. «Només fa uns dies que vaig impulsar la proposta i ja hi ha una cinquantena de persones interessades», explica Ordóñez, qui assegura que no s'esperava aquesta bona resposta per part de la gent. «Per mi ja és tot un èxit», valora.

Per Ordóñerz aquest món no és desconegut. Originària de Sant Boi de Llobregat, va començar la seva trajectòria castellera a la colla d'aquesta localitat barcelonina. Més tard, també va estar amb els castellers de Cornellà de Llobregat i finalment, amb la colla universitària Arreplegats. «En total vaig estar més de 10 anys vinculada al món casteller i després de viure deu anys a Santa Coloma, he decidit intentar-ho aquí», relata la impulsora de la iniciativa. En aquest sentit, Ordóñez ressalta que el que l'ha acabat de motivar per tirar endavant la iniciativa és veure com es conviden colles d'altres localitats pels actes festius. «Quan vaig arribar a Santa Coloma va ser el que més em va xocar perquè tenim gegants, la fira de la ratafia o els segadors, però no tenim colla castellera. És el que falta», assenyala.

De moment, la Gemma té previst reunir «ben aviat» totes les persones que hi han contactat per les xarxes o fins i tot pel carrer, per posar-los cara i decidir quins passos fer a continuació. «En un futur, suposo que ens haurem de constituir com a entitat, redactar els estatuts, anar a l'ajuntament per si ens poden ajudar amb un local on poder assajar i decidir el nom i el color de la camisa», detalla Ordóñez, qui precisa que no coneix «ningú» que els pugui assessorar.

Sobre aquest tema, aquesta colomenca confia que en la reunió hi hagi persones que tinguin interès a aprendre de l'experiència d'altres colles de Catalunya i que vagin sorgint els perfils de cap de colla o de pinya. Respecte als més petits, assegura que són una peça «clau» per tenir una colla completa. «Tinc l'esperança que sí que comptarem amb mainada perquè molts dels interessats tenen fills», assenyala. Per començar, la Gemma assegura que farien falta entre 40 i 50 persones, una xifra que s'hauria de multiplicar per poder posar en pràctica, ben aviat, els castells a Santa Coloma de Farners.



La segona de la comarca

Si finalment la colla colomenca s'acabes constituint, seria la segona creada a la comarca selvatana. Els primers a constituir-se van ser els Xics de Riells, l'any 2016, després que l'Ajuntament de Riells i Viabrea iniciés una campanya per buscar integrants entre els veïns del poble. Una fita que van aconseguir en pocs mesos i després de fer sessions informatives al casal del poble o en els centres escolars de la zona. La seva primera actuació oficial la van fer el 30 d'octubre durant la Fira del Bolet de Riells i els mesos següents van seguir assajant al pavelló municipal amb l'objectiu de consolidar-se. Al final, però, i davant la falta de membres, van haver d'aparcar el projecte.