L'artista El Langui parla de 'bullying' a més de 400 estudiants d'Hostalric

Una ponència del popular actor i cantant Juan Manuel Montilla, conegut artísticament com El Langui, va ser la sorpresa que la policia local i l'ajuntament d'Hostalric van voler donar a més de 400 estudiants de la localitat abans d'acabar el curs escolar i com a agraïment per la seva intensa col·laboració amb el projecte solidari de Bodé Lao.

L'artista, que pateix una paràlisi cerebral, va realitzar la ponència dimarts passat al pavelló, on es van aplegar els joves alumnes de l'escola i l'institut local. Durant la seva intervenció, El Langui va parlar sobre l'assetjament escolar, l'exclusió social o la superació personal, entre d'altres temes d'interès. Després, els estudiants van poder fer preguntes i parlar directament amb l'artista del moment, qui va acabar la seva intervenció cantant el seu últim tema: Se buscan valientes.

El Langui és conegut per formar part del grup La Excepción, però sobretot, per col·laborar en programes televisius i radiofònics d'humor com Buenafuente, El Club de la Comedia o Levantate y Cárdenas. Actualment se'l pot veure a la sèrie Cuerpo de élite interpretant Ramón Carreño, líder de l'oposició.