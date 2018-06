Arbúcies permetrà pagar amb una moneda social fins al setembre

Els veïns d'Arbúcies podran pagar fins al setembre amb una moneda social: el FairCoin. Es tracta d'una moneda que té com a objectiu fomentar i afavorir l'economia social, solidària i local i el cooperativisme. Segons va anunciar ahir el consistori, aquesta experiència és pionera en l'àmbit municipal, ja que de moment, cap altre ajuntament treballa amb FairCoin i es podrà utilitzar per pagar alguns preus públics de l'Ajuntament i algunes entitats i comerços de la localitat selvatana.

Tot i que fa pocs dies que aquesta forma de pagament s'ha posat en marxa, ja s'han tramitat quatre abonaments per a la piscina municipal pagats amb FairCoins. A més, també es podran pagar les activitats dirigides que s'organitzen al poliesportiu de Can Pons i, al setembre, els cursos de l'Escola d'Adults.

«Aquesta iniciativa s'emmarca en un seguit d'accions encaminades a la promoció de l'economia social i cooperativa i a unes polítiques públiques que afavoreixin una economia al servei de les persones», va valorar ahir el regidor de cooperació, Jaume Salmeron, qui va recordar que el FairCoin és la primera criptomoneda democràtica mundial, cooperativista, ecològica, descentralitzada, transparent, ràpida i altament segura.



Funcionament de la moneda

Per utilitzar aquesta moneda , cal baixar-se, amb un mòbil o tauleta Android, l'aplicació «FairCoin» del Play Store i carregar Faircoins al moneder via getfaircoin.net (amb efectiu, transferència o targeta). Si no, es pot demanar una targeta recarregable FairPay a l'Oficina de Canvi, que també acceptaran els comerços i entitats adherits.