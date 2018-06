Cau el «Cartel dels Balcans» dedicat al tràfic d'armes i que té ramificacions a Lloret

Operació conjunta de la Guàrdia Civil amb les policies d'Eslovènia, Croàcia i Itàlia.

Aquesta col·laboració ha permès desarticular una organització criminal, assentada en els Balcans, dedicada al tràfic d'armes a nivell internacional.

A Lloret de Mar s'han fet dos escorcolls i s'hi ha localització informació valuosa, que segons la policia, es tracta de documentació i material informàtic relacionat amb la investigació.

L'anàlisi de tota aquesta documentació obtinguda en tots els registres practicats permetrà als investigadors identificar possibles vincles amb altres activitats delictives o terroristes dins i fora del continent europeu.

Quant a detinguts, a Lloret no se'n va fer cap però sí que s'han arrestat 32 persones a Eslovènia i Croàcia. En total s'han comissat 102 armes en els prop de 60 escocolls practicats en l'operació policial.

Entre les armes de guerra intervingudes destaquen fusells Kalashnikov, HK-MP5 amb silenciador, AK 47, CETME i subfusells Skorpion, a més de moltes altres armes curtes.

La fase d'execució d'aquesta operació, anomenada Karavanke es va precipitar després de la detenció d'un ciutadà bosnià a Itàlia, que portava un arsenal d'armes de guerra amb destinació a Barcelona, el passat mes d'abril. La investigació però s'havia iniciat feia dos anys.

Algunes de les armes comissades - Guàrdia Civil

Armes i drogues

Al principi es van activar tots els protocols antiterroristes davant d'aquesta troballa però aviat es va poder constatar que es tractava de les activitats pròpies de l'organització criminal assentada en els Balcans. La seva activitat principal se centrava en el tràfic d'armes a nivell internacional i el tràfic de drogues.

De fet, en el marc d'aquesta operació, la Unitat de Policia Judicial de la Zona de Catalunya de la Guàrdia Civil ja havia dut a terme diverses detencions de persones vinculades amb aquesta organització a principis d'any, per delictes contra la salut pública i tràfic de drogues, concretament de marihuana a gran escala. Fins i tot, aquesta organització havia contractat els serveis d'un enginyer agrònom per controlar la qualitat dels cultius.



A Eslovènia

A principis d'aquest mes es va dur a terme la fase d'execució d'aquesta operació conjunta. Per aquest motiu es va traslladar una oficina mòbil de l'Europol a Eslovènia per coordinar-la. I 13 components de la Guàrdia Civil es van traslladar a Eslovènia i Croàcia per participar activament en els més de 50 registres desenvolupats. De la mateixa manera, agents de la policia de Croàcia van participar en els dos registres que s'han dut a terme a la localitat de Lloret de Mar.

El motiu que el destí d'aquestes armes fos Barcelona era perquè aquestes eren la forma de pagament d'un carregament d'estupefaents que aquesta organització volia encarregar en els propers mesos.

L'organització desarticulada s'anomena el Cartel dels Balcans. La participació de la Guàrdia Civil en aquesta important coordinació policial, ha correspost a la Unitat de Policia Judicial de la Zona de Catalunya conjuntament amb la Unitat Central Operativa. Ha comptat també amb el suport del Grup Reserva i Seguretat (GRS) de la mateixa zona i la Intervenció Central d'Armes i Explosius (ICAE).