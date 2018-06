Lloret no permetrà obrir nous clubs de cànnabis durant un any

El govern de Lloret de Mar vol suspendre, durant un any, la tramitació i atorgament de llicències per obrir nous clubs i associacions de fumadors de cànnabis a la localitat. La proposta la portaran a debat i votació en el ple que se celebrarà el pròxim dijous a les sis de la tarda. «El que volem evitar amb aquesta mesura és que el cànnabis es converteixi en un nou atractiu turístic de Lloret», va explicar el regidor d'Acció de govern, Jordi Sais.

Segons va precisar l'edil, a grans ciutats com Barcelona s'ha detectat un increment de la demanda d'aquesta activitat, sobretot per part de turistes del sud de França. «A Barcelona ho han acabat regulant perquè aquest tipus de turisme estava col·lapsant la ciutat», va concretar Sais, qui va indicar que això és el que volen evitar que pugui passar a Lloret. «Volem parar el cop abans que arribi», va assegurar. «No volem que Lloret es converteixi en una alternativa per a aquest tipus de turisme», va afegir.

Actualment, la ciutat selvatana compta amb cinc clubs de fumadors de cànnabis o altres substàncies anàlogues per a consum propi. La suspensió de la tramitació i atorgament de llicències i altres autoritzacions municipals afectarà només l'obertura de nous clubs i associacions i durant un any amb la finalitat que el consistori en pugui estudiar la reforma i establir un pla especial per regular-ne l'ús. «Creiem que per a Lloret cinc clubs ja són suficients», va assenyalar Sais, qui va remarcar que aquests locals s'ajusten a la normativa.

En aquest sentit, el regidor lloretenc va assegurar que no s'han rebut demandes per obrir nous clubs o crear noves associacions, però sí que s'han tramitat «preguntes» sobre quina és la regulació d'aquesta activitat a Lloret.



Regular els ginys elèctrics

Aquesta no serà l'ùnica moratòria que el govern lloretenc vol aprovar en el ple de dijous. L'altra fa referència als comerços que lloguen ginys elèctrics, és a dir, segways, patinets i bicicletes elèctriques o tricicles sense conductor, entre altres. En aquest cas, la suspensió de llicències serà per a l'inici de noves activitats privades relacionades amb el lloguer d'aquests ginys. «L'ordenança per regular-ne l'ús ja està mig feta, però cal treballar un pla especial per regular l'activitat de lloguer d'aquests ginys», va avançar Sais. «Estem estudiant si crear circuits per a ells, si cal posar un guia per als grups o limitar el nombre de persones que poden formar un grup», va detallar l'edil.

Actualment, Lloret de Mar té 11 comerços privats que es dediquen al lloguer de ginys elèctrics. «Ja estem saturats», va assegurar Sais, qui va especificar que hi ha dies que poden arribar a circular més de 150 vehicles d'aquests per la localitat. «Col·lapsen la via pública», va destacar el regidor d'Acció de govern.

Justament el Síndic de Lloret, Quim Teixidor, va destacar la problemàtica d'aquests ginys com una de les noves queixes rebudes durant el 2017.