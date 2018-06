La Festa Major de Blanes tindrà cinc escenaris amb diferents ofertes musicals

L'Ajuntament de Blanes programarà espectacles i concerts en cinc escenaris diferents durant els vuit dies de la Festa Major. Segons ha explicat l'alcalde, Mario Ros, "la festa es va acoblant a la població" i per això han organitzat diferents ambients per donar una oferta a la diversitat amb què compta el municipi ja que, a banda dels 40.000 habitants, cal sumar-hi els turistes que té Blanes durant l'estiu. L'inici de la Festa Major serà el dissabte 21 de juliol amb l'escriptora blanenca Alba Saskia, que serà la pregonera d'enguany. Ros ha destacat que tenia clar que "tocava a una dona" fer el pregó i quan li van proposar el nom de Saskia va considerar que era la figura "ideal". La finalista del premi Planeta s'ha mostrat "sorpresa" i satisfeta per l'oferta i ha avançat que el pregó serà "una cosa molt senzilla" però a la vegada "molt sensorial". La Festa Major, que inclourà la 48a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava, finalitzarà el dissabte 28 de juliol.

Un dels escenaris que tornarà a instal·lar-se a Blanes és l'Ensorra't, que ho farà amb una especial sensibilitat després de la polèmica generada l'any passat per un veí. De fet, dies abans de l'inici de la Festa Major, un veí que es queixava per les molèsties dels concerts va denunciar l'Ajuntament i el jutge va ordenar la suspensió cautelar d'aquests concerts. Finalment l'Ajuntament de Blanes va convèncer a aquesta persona per retirar la denúncia i es van poder celebrar tots els concerts amb normalitat.

Per evitar incidències similars, l'alcalde ja ha anunciat que es controlarà el soroll "abans, durant i després" dels concerts. Amb això es vol assegurar que, per una banda, es garanteixi el descans dels veïns i, per l'altra, es pugui mantenir la programació d'aquest escenari situat al costat del passeig marítim pot seguir celebrant-se sense cap tipus de problema.

Des de l'àrea tècnica de Cultura i Festes de l'Ajuntament remarquen que també s'ha creat un escenari en què hi haurà grups que fan versions de cançons dels anys 70, 80 i 90 per encabir aquell públic que "no es sent identificat" ni amb les orquestres de l'envelat, ni amb la música que sona a l'escenari juvenil. Segons el tècnic Pere Boix aquest col·lectiu ronda els 40 anys d'edat.

El pressupost destinat a la Festa Major de Santa Anna és de 59.000 euros que es repartirà entre els diferents espais i activitats organitzades. Una de les activitats més esperades per als joves és la Fluor Party que es farà el diumenge 22 a la nit, en què s'instal·larà una llum ultraviolada i els assistents es pintaran amb pintura fluorescent o portaran polseres i elements que es veuen amb aquest tipus de llum.

Per a un ambient més infantil, el dimarts 24 a la tarda es farà una festa holi, en què tots aquells que hi participin es tiraran colorants en pols per quedar tenyits de diferents tonalitats. Aquesta és en una festivitat importada de la Índia.



Una Festa Major marcada pel Concurs Internacional de Focs d'Artifici

Les festes de Santa Anna que celebra el municipi de Blanes coincideixen amb l'esdeveniment més conegut de la població, que és el Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava. Aquest any duraran sis dies, un més que habitualment. El motiu és que la festivitat de Santa Anna, patrona de Blanes, cau en dijous i per tant volien fer coincidir el dia de l'arrencada del concurs amb un dissabte, que és quan tenen registrat que hi ha més afluència de públic.

De fet, Pere Boix ha remarcat que hi ha una mitjana de 100.000 persones cada nit, tot i que els divendres i dissabtes normalment el nombre d'assistents és molt superior. De fet, el tècnic ha assegurat que aquest concurs és "l'activitat cultural de caràcter popular amb més volum de públic" de tota la costa catalana.

El fet que el concurs duri un dia més ha representat que l'Ajuntament hagi d'augmentar el pressupost ja que, a banda de la despesa de la pirotècnia, també hi ha un conjunt de despeses indirectes com el desplegament de Protecció Civil, dispositius de seguretat i assegurances, entre d'altres. Tot i així, l'alcalde, Mario Ros, ha garantit que s'ha pogut mantenir "la qualitat" dels espectacles durant els sis dies de programació.

La 48a edició del concurs arrencarà el mateix dissabte 21 de juliol a dos quarts d'onze de la nit i cada dia es podrà veure un espectacle pirotècnic diferent fins al dijous 26 de juliol. En aquesta edició hi participaran tres companyies espanyoles, dues italianes i una suïssa.