Sils multarà amb fins a 3.000 euros els clients de les prostitutes de carretera

L'Ajuntament de Sils sancionarà amb multes de fins a 3.000 euros les persones que contractin els serveis sexuals de les dones que exerceixen la prostitució en espais públics com les carreteres. Fins ara i des de l'any 2013, en aquesta localitat selvatana es multava tant el client com la prostituta. Actualment, però, es considera que les dones que exerceixen la prostitució són víctimes de la violència masclista. «Volem protegir la víctima i ajudar-la a deixar aquesta professió, si així ho desitja», va valorar l'alcalde, Martí Nogué (IdS-MES).

Per fer el canvi normatiu, el ple va aprovar a finals de maig i per unanimitat una ordenança de prevenció de la prostitució que té en compte la compra de serveis sexuals com una falta molt greu que es pot sancionar amb multes que poden anar dels 1.500 als 3.000 euros.

«Aquesta ordenança no té un afany recaptatori, sinó que té la voluntat de ser exemplificadora i educativa», va explicar el regidor de Via Pública i participació ciutadana, Alberto Miralles. En aquest sentit, Miralles va detallar que en cas de detectar-se un cas, la policia municipal primer faria un advertiment al client i que es procediria a multar-lo si es detectés que és reincident. «El que es vol prohibir és l'intent de compra o la contractació de serveis sexuals en llocs públics», va especificar l'edil, en relació a les quanties econòmiques de les multes.

Respecte a les prostitutes, miralles va avançar que la policia les informarà i ajudarà si aquestes persones volen abandonar aquesta activitat. «Segons dades policials, més del 90% de dones en prostitució són víctimes del tràfic de persones», va puntualitzar el regidor silenc. Per la seva part, Capgirem Sils-la Cup, va demanar que es formin els cossos de seguretat per poder fer aquesta tasca d'orientació, una demanada que l'equip de govern va recollir.



Tres multes

Sobre la presència de prostitutes dins el terme municipal de Sils, l'alcalde va assegurar a Diari de Girona que actualment, no se n'ha detectat, tret d'algun cas puntual. «Fa tres o quatres anys sí que era un problema, i fins i tot vam posar tres sancions, però des de llavors, només hi ha algun cas de tant en tant», va detallar Nogué.

El batlle va explicar també que sí que se'n troben a la carretera GI-555 que va de Caldes de Malavella a Hostalric, però «fora» del terme municipal de Sils. «Se'n veuen a la zona de Massanes i Hostalric i cap a Sant Celoni», va especificar. L'alcalde també va ressaltar que són conscients que la prostitució no «s'elimina» de les carreteres i que molt sovint, el que fan és desplaçar-se. «Com a ajuntament intentar ajudar-les és el màxim que podem fer», va afegir.

D'altra banda, Nogué va explicar que a Sils mai han tingut un local dedicat a la prostitució. «Algú ho havia intentat però se'ls va fer saber que no eren benvinguts i que els veïns no els veurien amb bons ulls», va afegir Nogué.

L'any passat, els Mossos d'Esquadra van comptabilitzar 76 prostitutes que exercien als vorals de les carreteres gironines. La majoria d'elles al llarg de l'N-II i l'N-260, i sobretot als trams de l'Alt Empordà. Eren gairebé una trentena més que el 2013.