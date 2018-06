L'escriptora Alba Saskia serà la pregonera de la Festa Major de Blanes

L'escriptora blanenca Alba Saskia serà la pregonera de la Festa Major de Blanes, que se celebrarà del 21 al 28 de juliol. Saskia es va donar a conèixer després que la seva primera novel·la, Con un par de alas, fos escollida finalista del 65è Premi Planeta.

La programació d'enguany, que va ser presentada ahir a la casa de la vila, es desenvoluparà, principalment, en quatre escenaris diferents: la plaça dels Dies Feiners; el passeig Pau Casals, el Teatre de Blanes i al costat del passeig marítim. En aquest últim, s'hi instal·larà l'Ensorra't, el festival de Música jove que l'estiu passat va ser suspès arran de la denúncia d'un veí, però que finalment, i després de la mediació del consistori, es va poder celebrar. Enguany, tindrà lloc del 21 al 25 de juliol. A més, des de l'àrea de festes es va destacar que s'ha creat un escenari en què hi haurà grups que fan versions de cançons dels anys 70, 80 i 90 per encabir aquell públic que «no se sent identificat» ni amb les orquestres de l'envelat, ni amb la música que sona a l'escenari juvenil.

Entre els actes més destacats de la festa major destaquen: la diada castellera que es farà diumenge al matí a la plaça Verge Maria amb els Castellers de l'Alt Maresme i els Tirallongues de Manresa, i el correfoc, que es farà a la nit a càrrec de la Colla de Diables Sa Forcanera de Blanes; la festa Holy, que es farà a l'escenari infantil dimarts; el concert amb el grup de versions La Banda del Coche Rojo, previst per a dimecres a l'escenari de Festa Major o l'Aplec de l'Amor dissabte 28 de juliol, a cala Bona.



Concurs de Focs d'Artifici

D'altra banda, la 48a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava arrencarà el mateix dissabte 21 de juliol a dos quarts d'onze de la nit i cada dia es podrà veure un espectacle pirotècnic diferent fins al dijous 26 de juliol. En aquesta edició hi participaran tres companyies espanyoles, dues italianes i una suïssa. Dels 207.000 euros de pressupost de la Festa Major, 148.000 euros són per als Focs d'Artifici.