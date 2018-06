L'alcalde de Breda repetirà com a alcaldable per ERC l'any que ve

Esquerra Republicana de Breda ha escollit Dídac Manresa com a candidat a les eleccions municipals del proper any 2019. L'actual alcalde del municipi s'ha mostrat molt il·lusionat davant aquest nou repte i ha manifestat que «ara és el moment de definir la Breda dels pròxims anys redactant el POUM i afrontant reptes estratègics com, per exemple, l'ampliació de la GI-552, millorar la freqüència dels ferrocarrils que s'aturen a l'estació del municipi o consolidar la sostenibilitat econòmica i ambiental de Breda». Nascut a Breda (1986), Dídac Manresa és diplomat en Magisteri d'Educació Primària i actualment està cursant el grau de Dret. És regidor de l'Ajuntament de Breda des del 2011.