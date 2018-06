El pregó d'Andrés Velencoso enceta la Festa Major de Tossa de Mar

El tossenc més internacional, Andrés Velencoso, va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere de Tossa de Mar. El model va ser el pregoner d'enguany, acte que ahir al vespre va agrupar un públic nombrós al passeig Mossèn Cinto Verdaguer. Un cop va acabar la lectura del pregó, es va encendre la traca d'inici de la Festa Major.

La jornada festiva d'ahir tenia programada per al vespre un concert de Landry el Rumbero adreçat al públic infantil; cinema a la fresca amb la projecció del documental del grup tossenc Rumba Tres De ida y vuelta; i concert amb Sabor de Gràcia amb la presentació del seu nou disc Sabor a Peret. La Festa Major, que ja va fer els primers passos la setmana passada amb l'inici de la fira d'atraccions, es clou el dilluns que ve. Per avui, dia de Sant Pere, hi ha programada la tradicional processó a la platja Gran, a més de sardanes. A la nit, hi haurà els Catarres.

Durant la jornada de demà, hi haurà la fira del disc de vinil i la platja Gran serà l'escenari de les actuacions nocturnes: primer, actuació del grup Pelat Pelut; seguit del grup Porto Bello, millor grup revelació per la revista Enderrock, i tancarà el dia el concert de Doctor Prats.