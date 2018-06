Una vintena de persones protesten contra la presència de Felip VI a Caldes

Prop d'una vintena de persones s'han concentrat aquest divendres al matí a la carretera del PGA Caldes, a Caldes de Malavella (la Selva), contra la presència de Felip VI al municipi a partir d'una convocatòria dels CDR. Durant el matí, el rei està a les jornades d'emprenedoria que organitza la Fundació Princesa de Girona i que aquest any han celebrat a l'Hotel Camiral, dins del complex del golf PGA de Caldes, per la negativa de l'Ajuntament de Girona a l'hora de llogar-los l'Auditori. Els manifestants s'han hagut de quedar a l'alçada de la gasolinera per motius de seguretat. La primera voluntat era tallar el trànsit de la via, però el cos policial els ha obligat a quedar-se en un marge al costat de la gasolinera. Des d'aquest punt han rebut a tots els autobusos amb els assistents a les jornades de la fundació amb fotos del rei cap per avall i pancartes demanant la llibertat dels presos polítics. Finalment, a les deu del matí els CDR han dissolt la concentració.