Can Moragues: Mirant més enllà de l'aliment

Can Moragues està situat al bell mig de la carretera que enllaça Riudarenes i Santa Coloma de Farners. És difícil no veure la finca: un grup de masies reformades a l'extrem d'una extensió de camps, boscos i corriols que s'escampen cap a l'oest fins a Arbúcies en una superfície d'unes quatre o cinc vegades l'àrea urbana de Girona. La Selva en estat pur. En altres casos un entorn així seria circumstancial, però en el cas de Can Moragues la seva ubicació és essencial, ja que el seu projecte es basa a fer compatible les activitats que s'hi duen a terme amb la preservació de la natura.

«Nosaltres som experts a conservar la natura, en la custòdia del territori», explica el director tècnic de Can Moragues, Marc Vilahur. «A partir d'aquí, vam veure que podíem aportar a l'agricultura el que en el món anglosaxó s'anomena un 'alt valor natural'».

Un clar exemple 'd'alt valor natural' és la recuperació de varietats tradicionals de productes agrícoles. Seguint processos estrictament ecològics i respectuosos amb el medi ambient, a Can Moragues s'han recuperat fins a la data més de 100 varietats locals, com el tomàquet pebroter, l'enciam dels tres ulls, l'enciam del sucre, el pèsol negre de Tossa?

Amb cada nova espècie obtenen un triple benefici. Primer, es recupera un trosset d'història i se salva una determinada varietat de la desaparició. Segon, s'aconsegueix un salt qualitatiu en matèria alimentària; la varietat recuperada és més bona per la senzilla raó que creix en aquelles condicions que la fan característica. I tercer, precisament pel fet de recuperar espècies que s'adapten a l'entorn i de fer servir mètodes ecològics, el benefici per a la natura és innegable.

Segons Vilahur, «pensem en l'alimentació des d'una pespectiva de riquesa natural, social i nutritiva, és a dir, donant a l'aliment una visió que vagi més enllà del mateix aliment». En aquest sentit, des de Can Moragues també ajuden els productors de la zona a fer agricultura ecològica i a dinamitzar la producció de varietats locals tot ajudant la societat. Prova d'això és també l'obrador de melmelades i salses ecològiques, una altra branca d'aquest mateix projecte que fa anys que coordinen amb la Fundació Astres de Santa Coloma de Farners i que compleix amb una doble funció: donar sortida econòmica a productes de proximitat i valor afegit ambiental i fomentar la inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

A través de la Fundació Emys (l'entitat que vetlla per la part productiva i ambiental de Can Moragues) l'objectiu és incidir en tota la cadena de producció, des de la llavor fins a l'alimentació. Això també inclou una agenda cultural molt àmplia al voltant de l'agricultura sostenible, amb una àmplia gamma de tallers, showcooking i xerrades.

El Rebost, obert fa gairebé un any, és l'última etapa d'aquesta cadena i també la més visible. És a la vegada una botiga i un restaurant on els consumidors tenen l'oportunitat d'experimentar el resultat final de tota la feina que fan la quinzena de treballadors i les desenes de voluntaris de Can Moragues. Un lloc on poder olorar, palpar i degustar uns productes únics i amb un valor afegit que va més enllà de la seva funció alimentària, una cuina senzilla que dona valor al principal tresor que tenim, la nostra diversitat de productes agrícoles cultivats amb la màxima cura.