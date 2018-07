Un gran assortiment de productes làctics

La plana de la Selva és, actualment, una de les principals àrees de producció lletera de Catalunya. Històricament aquesta activitat ha estat afavorida per les àmplies extensions planeres de camps -que proveïen de farratge a les vaques- i la presència d'aigua.

Durant els anys 80 i 90 es va produir un canvi important en el sector atès que es va passar de moltes explotacions petites i mitjanes a poques granges amb molts caps de bestiar i un sistema de treball mecanitzat. Actualment a la plana de la Selva hi ha una trentena de granges que concentren prop del 10% de la producció de llet a Catalunya.

D'altra banda, a partir de la primera dècada del segle XXI algunes granges van iniciar projectes per combinar la producció de llet per a la gran indústria amb la venda directa de llet fresca o amb l'elaboració de productes làctics com ara els formatges, els iogurts o els gelats.

És el cas de la Granja Mas Bes de Salitja (Vilobí d'Onyar). La major part de la seva producció es dirigeix cap a la venda de llet a la indústria, però una part s'utilitza per a elaborar productes làctics. També realitzen visites a les seves explotacions i disposen d'una agrobotiga amb productes locals del territori.

Per tal d'aconseguir els millors resultats, l'aliment de les vaques prové de camps propers a les granges. Durant la major part de l'any els tractors treballen desenes d'hectàrees de terreny per tal que els animals disposin d'una alimentació variada i saludable. I, una vegada a la granja, les vaques i vedells gaudeixen d'un profund benestar animal.

En el cas del bestiar boví la tranquil·litat és essencial per aconseguir un bon producte perquè qualsevol alteració pot provocar fluctuacions en la qualitat i quantitat de la llet. Per aquesta raó, en els darrers temps la Granja Mas Bes ha introduït la música clàssica a les instal·lacions on hi ha les vaques.

El procés d'elaboració dels productes làctics té un component manual molt important i, en cap cas, s'afegeixen additius artificials per millorar els aliments. Tot el procés es realitza a les mateixes granges i, en tot moment, es manté la traçabilitat de la producció i també els alts nivells de qualitat.

A nivell nutritiu el consum de iogurt ajuda a mantenir els nivells de calci i es tolera millor que la llet. En aquest punt cal destacar que els iogurts de la Selva s'acostumen a acompanyar de fruites o avellanes, fet que fa variar el nombre de calories. Pel que fa als formatges, tenen quantitats importants de calci, fòsfor i vitamines. Es poden combinar amb nombrosos aliments de la Selva, com ara la ratafia.